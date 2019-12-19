Стрілянина біля будівлі ФСБ у Москві: одного нападника вбили, місце готують до штурму

Ввечері 19 грудня біля будівлі ФСБ РФ на Луб’янці у Москві прозвучала низка пострілів. У результаті збройного нападу загинула щонайменше 1 людина, ще 2 осіб постраждали. Наразі російські спецслужби повідомляють пр те, що стрілка ліквідували.

Втім, російські телеграм-канали Mash та Baza інформують про 3 нападників. Там зазначають: ще один стрілок забаракидувався на стоянці, розташованій поруч. Звідти він відстрілюється. Доля ще одного – невідома.

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Окрім того, повідомляється про те, що правоохоронці готуються до штурму місця, де переховується один зі зловмисників.

Ймовірний стрілок ховається за колонами, а згодом лежить на землі: відео

Також відомо, що на місце подій направили багато співробітників МНС, їм повідомляють, що там виникла пожежа.

Невідомого постраждалого забирають з місця стрілянини: відео