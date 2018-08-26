Стрілянина у Флориді: вогонь відкрив чоловік, що програв у кібертурнірі

Підозрюваний у стрілянині у Флориді відкрив вогонь у торгово-розважальному комплексі міста Джексонвіль після того, як програв на кібертурнірі з американського футболу Madden NFL.

Про це повідомляє газета The Los Angeles Times.

Очевидець події, також учасник турніру, розповів, що стрілець, убивши кілька людей, наклав на себе руки.

Нагадаємо, що 26 серпня у Флориді невідомі влаштували стрілянину в розважальному центрі. За даними ЗМІ, жертвами інциденту стали 4 людей, ще 11 зазнали поранень.



Також повідомлялось, що одного стрільця ліквідовано, при цьому не відомо, чи брав участь у стрілянині ще один нападник.



Згодом стало відомо, що стрілянина у Джексонвілі трапилась під час комп'ютерного турніру з гри в американський футбол Madden Championship Series. Інцидент трапився в ігровому залі закладу Chicago Pizza.