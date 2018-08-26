14:31
27 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
32°C 16°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
  • четверг
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Стрельба во Флориде: огонь открыл мужчина, который проиграл в кибертурнире

210 Читати новину українською
Торговый центр во Флориде, где устроили стрельбу во время кибертурнира
Торговый центр во Флориде, где устроили стрельбу во время кибертурнира / Фото из соцсетей

Подозреваемый в стрельбе во Флориде открыл огонь в торгово-развлекательном комплексе города Джексонвилл после того, как проиграл на кибертурнире по американскому футболу Madden NFL.

Об этом сообщает газета The Los Angeles Times.

Очевидец происшествия, участник турнира, рассказал, что стрелок, убив несколько человек, наложил на себя руки.

Напомним, что 26 августа во Флориде неизвестные устроили стрельбу в развлекательном центре. По данным СМИ, жертвами инцидента стали 4 человека, еще 11 получили ранения.

Также сообщалось, что одного стрелка ликвидировали, при этом не известно, принимал ли участие в стрельбе еще один нападавший.

Впоследствии стало известно, что стрельба в Джексонвилле случилась во время компьютерного турнира по игре в американский футбол Madden Championship Series. Инцидент произошел в игровом зале заведения Chicago Pizza.

Теги: Новости США Жертвы Стрельба на кибертурнире во Флориде Криминальные новости Самоубийство
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
сегодня, 14:00 Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
Настя Сукач 1404
Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
сегодня, 12:01 Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
Анастасія Ковач-Петрушенко
Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
сегодня, 08:41 Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
Катерина Одарченко
Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
сегодня, 08:25 Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
сегодня, 08:07 Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Японии - праздник плодородия
 3 апреля 2012 , 20:51
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук