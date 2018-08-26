Стрельба во Флориде: огонь открыл мужчина, который проиграл в кибертурнире

Подозреваемый в стрельбе во Флориде открыл огонь в торгово-развлекательном комплексе города Джексонвилл после того, как проиграл на кибертурнире по американскому футболу Madden NFL.

Об этом сообщает газета The Los Angeles Times.

Очевидец происшествия, участник турнира, рассказал, что стрелок, убив несколько человек, наложил на себя руки.

Напомним, что 26 августа во Флориде неизвестные устроили стрельбу в развлекательном центре. По данным СМИ, жертвами инцидента стали 4 человека, еще 11 получили ранения.

Также сообщалось, что одного стрелка ликвидировали, при этом не известно, принимал ли участие в стрельбе еще один нападавший.

Впоследствии стало известно, что стрельба в Джексонвилле случилась во время компьютерного турнира по игре в американский футбол Madden Championship Series. Инцидент произошел в игровом зале заведения Chicago Pizza.