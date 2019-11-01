Стрілянина у Харкові: поліція знайшла у кілера Титова ще один сховок зі зброєю

У ньому виявили гранатомет РПГ та ящик з боєприпасами. У попередньому схроні Титова поліція, окрі автоматів, пістолетів, гранат, тротилових шашок, виявила ще й вогнемет.

Жахлива стрілянина трапилась у Харкові 25 жовтня. Тоді у сутичку на стоянці торгового центру "Восторг" встрягли троє чоловіків: Георгій Ісаков, Володимир Борох та Олексій Титов. Двоє перших відкрили вогонь. Втім, марно – у Титова вони не змогли поцілити, а ось він убив Бороха та важко поранив Ісакова. Діяв він доволі професійно.

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Титов намагався втекти з місця подій на автівці, проте проїхавши декілька десятків кілометрів, він кинув автомобіль у одному з харківських дворів та підпалив його. Сам кинувся навтьоки вже власним ходом. Проте правоохоронці оточили чоловіка біля залізничного вокзалу. Аби не потрапити їм до рук, Титов підірвав себе гранатою.

На слід нового схрону зі зброєю правоохоронців вивів службовий собака. Про це інформує пресслужба МВС. Річ у тім, що оперативники вирішили провести додаткові обшуки у садовому кооперативі на Харківщині, що належав Титову.

На ділянці знайшли ящик з набоями та гранатомет РПГ. Зброю вже вилучили та направили на експертизу.

Що знайшли у попередньому схроні?

130 підствольних гранат типу ВОГ-25; 15 корпусів ручних гранат РГД-5; 27 корпусів ручних гранат Ф-1, 2; корпуси ручних гранат РГО; 5 тротилових шашок; 2 підствольних гранатомети ПГ-25; 7 РПГ-26; 7 підривників; 4 електродетонатори; 6 РПО вогнеметів "Джміль" (яких немає на озброєнні української армії); предмети, схожі на автоматичну зброю з оптичним прицілом; кулемети; автомати Калашникова; пістолети Макарова; глушники; зброю без маркування; велику кількість набоїв.

Що відомо про перестрілку у Харкові?