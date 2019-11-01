Стрельба в Харькове: полиция нашла у киллера Титова еще один тайник с оружием
В нем обнаружили гранатомет РПГ и ящик с боеприпасами. В предыдущем схроне Титова полиция, кроме автоматов, пистолетов, гранат, тротиловых шашек, обнаружила еще и огнемет.
Ужасная стрельба произошла в Харькове 25 октября. Тогда в схватку на стоянке торгового центра "Восторг" встрягли трое мужчин: Георгий Исаков, Владимир Борох и Алексей Титов. Двое первых открыли огонь. Впрочем, бесполезно – в Титова они не смогли попасть, а вот он убил Бороха и тяжело ранил Исакова. Действовал он довольно профессионально.
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Титов пытался скрыться с места событий на автомобиле, однако, проехав несколько десятков километров, он бросил автомобиль в одном из харьковских дворов и поджег его. Сам бросился наутек уже своим ходом. Однако правоохранители окружили мужчину возле железнодорожного вокзала. Чтобы не попасть им в руки, Титов подорвал себя гранатой.
На след нового схрона с оружием правоохранителей вывела служебная собака. Об этом информирует пресс-служба МВД. Дело в том, что оперативники решили провести дополнительные обыски в садовом кооперативе на Харьковщине, что принадлежал Титову.
На участке нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ. Оружие уже изъяли и направили на экспертизу.
Что нашли в предыдущем схроне?
- 130 подствольных гранат типа ВОГ-25;
- 15 корпусов ручных гранат РГД-5;
- 27 корпусов ручных гранат Ф-1, 2;
- корпуса ручных гранат РГО;
- 5 тротиловых шашек;
- 2 подствольных гранатомета ПГ-25;
- 7 РПГ-26;
- 7 подрывников;
- 4 электродетонатора;
- 6 огнеметов РПО "Шмель" (которых нет на вооружении украинской армии);
- предметы, похожие на автоматическое оружие с оптическим прицелом;
- пулеметы;
- автоматы Калашникова;
- пистолеты Макарова;
- глушители;
- оружие без маркировки;
- большое количество патронов.
Что известно о перестрелке в Харькове?
- Перестрелка произошла днем 25 октября на улице Клочковской в Харькове. 2 мужчин (Георгий Исаков и Владимир Борох) выстрелили из оружия в другого мужчину (Алексея Титова). Последний отстрелялся в ответ и скрылся с места инцидента.
- Правоохранители нашли подожженное авто Титова вблизи Южного вокзала. Мужчина подорвался насмерть на глазах полицейских.
- На месте перестрелки погиб Владимир Борох, а Георгий Исаков получил ранение. Он в тяжелом состоянии в больнице.
- Исаков еще находится в больнице под охраной. Он в сознании. Полиция предполагает, что он не стрелял.