Стрельба в Харькове: полиция нашла у киллера Титова еще один тайник с оружием

В нем обнаружили гранатомет РПГ и ящик с боеприпасами. В предыдущем схроне Титова полиция, кроме автоматов, пистолетов, гранат, тротиловых шашек, обнаружила еще и огнемет.

Ужасная стрельба произошла в Харькове 25 октября. Тогда в схватку на стоянке торгового центра "Восторг" встрягли трое мужчин: Георгий Исаков, Владимир Борох и Алексей Титов. Двое первых открыли огонь. Впрочем, бесполезно – в Титова они не смогли попасть, а вот он убил Бороха и тяжело ранил Исакова. Действовал он довольно профессионально.

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Титов пытался скрыться с места событий на автомобиле, однако, проехав несколько десятков километров, он бросил автомобиль в одном из харьковских дворов и поджег его. Сам бросился наутек уже своим ходом. Однако правоохранители окружили мужчину возле железнодорожного вокзала. Чтобы не попасть им в руки, Титов подорвал себя гранатой.

На след нового схрона с оружием правоохранителей вывела служебная собака. Об этом информирует пресс-служба МВД. Дело в том, что оперативники решили провести дополнительные обыски в садовом кооперативе на Харьковщине, что принадлежал Титову.

На участке нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ. Оружие уже изъяли и направили на экспертизу.

Что нашли в предыдущем схроне?

130 подствольных гранат типа ВОГ-25; 15 корпусов ручных гранат РГД-5; 27 корпусов ручных гранат Ф-1, 2; корпуса ручных гранат РГО; 5 тротиловых шашек; 2 подствольных гранатомета ПГ-25; 7 РПГ-26; 7 подрывников; 4 электродетонатора; 6 огнеметов РПО "Шмель" (которых нет на вооружении украинской армии); предметы, похожие на автоматическое оружие с оптическим прицелом; пулеметы; автоматы Калашникова; пистолеты Макарова; глушители; оружие без маркировки; большое количество патронов.

Что известно о перестрелке в Харькове?