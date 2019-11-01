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      Стрельба в Харькове: полиция нашла у киллера Титова еще один тайник с оружием

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      Место самоубийства Титова
      Место самоубийства Титова / пресс-служба Нацполиции

      В нем обнаружили гранатомет РПГ и ящик с боеприпасами. В предыдущем схроне Титова полиция, кроме автоматов, пистолетов, гранат, тротиловых шашек, обнаружила еще и огнемет.

      Ужасная стрельба произошла в Харькове 25 октября. Тогда в схватку на стоянке торгового центра "Восторг" встрягли трое мужчин: Георгий Исаков, Владимир Борох и Алексей Титов. Двое первых открыли огонь. Впрочем, бесполезно – в Титова они не смогли попасть, а вот он убил Бороха и тяжело ранил Исакова. Действовал он довольно профессионально.

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      Титов пытался скрыться с места событий на автомобиле, однако, проехав несколько десятков километров, он бросил автомобиль в одном из харьковских дворов и поджег его. Сам бросился наутек уже своим ходом. Однако правоохранители окружили мужчину возле железнодорожного вокзала. Чтобы не попасть им в руки, Титов подорвал себя гранатой.

      На след нового схрона с оружием правоохранителей вывела служебная собака. Об этом информирует пресс-служба МВД. Дело в том, что оперативники решили провести дополнительные обыски в садовом кооперативе на Харьковщине, что принадлежал Титову.

      На участке нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ. Оружие уже изъяли и направили на экспертизу.

      Что нашли в предыдущем схроне?

      1. 130 подствольных гранат типа ВОГ-25;
      2. 15 корпусов ручных гранат РГД-5;
      3. 27 корпусов ручных гранат Ф-1, 2;
      4. корпуса ручных гранат РГО;
      5. 5 тротиловых шашек;
      6. 2 подствольных гранатомета ПГ-25;
      7. 7 РПГ-26;
      8. 7 подрывников;
      9. 4 электродетонатора;
      10. 6 огнеметов РПО "Шмель" (которых нет на вооружении украинской армии);
      11. предметы, похожие на автоматическое оружие с оптическим прицелом;
      12. пулеметы;
      13. автоматы Калашникова;
      14. пистолеты Макарова;
      15. глушители;
      16. оружие без маркировки;
      17. большое количество патронов.

      Что известно о перестрелке в Харькове?

      • Перестрелка произошла днем 25 октября на улице Клочковской в Харькове. 2 мужчин (Георгий Исаков и Владимир Борох) выстрелили из оружия в другого мужчину (Алексея Титова). Последний отстрелялся в ответ и скрылся с места инцидента.
      • Правоохранители нашли подожженное авто Титова вблизи Южного вокзала. Мужчина подорвался насмерть на глазах полицейских.
      • На месте перестрелки погиб Владимир Борох, а Георгий Исаков получил ранение. Он в тяжелом состоянии в больнице.
      • Исаков еще находится в больнице под охраной. Он в сознании. Полиция предполагает, что он не стрелял.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Полиция Стрельба Перестрелка в Харкове
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