Стріляти в мародерів можуть без попередження, – МВС

Радник міністра МВС Вадим Денисенко закликав стріляти без попередження по мародерах. Він наголосив на тому, що це має бути всеукраїнська ініціатива.

З кожним днем російський окупант слабне. Тож замість того, щоб іти на війну – він іде грабувати магазини та займатися мародерством. Тож радник міністра МВС наголосив на тому, що потрібно давати йому відсіч, передає 24 канал.

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У МВС закликають стріляти у мародерів

Вадим Денисенко наголосив на тому, що з'являється дедалі більше випадків мародерства. З ними вдається справлятися. Не в останню чергу завдяки ініціативним громадянам на місцях.

Радник міністра зауважив, що у Житомирі запропонували стріляти по мародерах. Цю ініціативу, на думку Вадима Денисенка, потрібно розповсюджувати на всю Україну.

У випадку мародерства стріляти потрібно просто без попередження. Мародер – отже в тебе стріляють. Не треба церемонитися з цими людьми,

– закликав він.

Ми на своїй землі. І ми не дозволимо не лише її захопити, а й нищити та безчинствувати у своїх містах, містечках і селах. Побачите мародерів – самі знаєте, що з ними робити.

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