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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Студент військово-патріотичного ліцею заявив, що "України вже немає": деталі скандалу

12674 Читать новость на русском
Денис Смалій, що відзначився резонансними висловлюваннями
Денис Смалій, що відзначився резонансними висловлюваннями / Соцмережі

У Харкові розгорівся скандал навколо студента місцевого військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою "Патріот", що підпорядковується Харківській ОДА, Дениса Смалія. Молодик, зокрема, відзначився негативними висловлюваннями на адресу бійців "Азова" та України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав молодший лейтенант полку "Азов" Данило Яковлєв.

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За його словами, хлопець пише йому дивні повідомлення у Instagram.

"Каже, що "бандеровцы – отбросы общества", потім починає мені розповідати, що "України вже немає як держави"! Я, чесно кажучи, не знаю, як реагувати. Мені дуже неприємно, що люди з антиукраїнськими поглядами служать в ЗСУ", – зауважив український воїн.

Крім того, він оприлюднив скріншоти з перепискою. Зокрема, хлопець стверджує, що "України вже немає як країни".  

Смалій, студент Харків, ЗСУ, скандал, Азов

Смалій, студент Харків, ЗСУ, скандал, Азов
Гучні висловлювання Смалія на адресу "Азова" та України 

Додамо, що у закладі, де навчається Смалій, вже відреагували на скандал. Як розповіли представники ліцею у коментарі харківському виданню 057.ua, його вже відраховано, натомість характеристику ще не оформили.

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Як підкреслює ресурс з посиланням на джерела, підліток збирався після ліцею вступати в один із військових закладів вищої освіти Харкова, але після цього інциденту до жодного його не приймуть.

До слова, сам молодик після резонансу знову написав Яковлєву та почав того просити видалити допис про нього.

"Він почав переконувати, що у нього забрали телефон і писав не він. Вже пізніше зрозумів, що я йому не повірив і почав вибачатися, і слізно благати видалити все", – зазначив лейтенант полку "Азов".

Теги: Новини України Збройні Сили України Новини Харкова Скандал "Азов"
Джерело: 24 Канал
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