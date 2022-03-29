Студенти, підприємці, ексвійськові: ТрО Києва стала одним цілим і готова до оборони столиці

Окупанти вже понад місяць намагаються ввійти до Києва, однак зазнають лише нищівних втрат на околицях. Тим часом територіальна оборона столиці вже стала одним цілим і готова до ефективної оборони.

В одній з бригад ТрО пообіцяли ворогу пекло, якщо той наважиться ступити на київську землю. Окупанти у буквальному сенсі палатимуть завдяки єдності донедавна студентів, підприємців та ексвійськових, а нині – українських захисників.

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Настрої у територіальній обороні Києва

В одній з бригад ТрО розповіли, що вони були повністю укомплектовані ще понад місяць тому, і за цей короткий час вдалось організувати ефективну оборону на всіх загрозливих напрямках. Особовий склад вмотивований, добровольці злагоджені не лише у бойовому сенсі, але й психологічно.

Командир одного із підрозділів Валерій розповів, що незважаючи на вік, сферу діяльності, національність, досвід та низку інших відмінностей, його бойовий колектив став єдиним цілим.

Валерій брав участь у стримуванні агресора на сході України ще з 2014 року. Після 24 лютого, у перші дні повномасштабного вторгнення, залучився до бойових дій на околицях Києва. Командир розповів, що досвід, отриманий протягом останнього місяця, є безцінним, і допоможе наблизити нашу перемогу.

До нас прийшло безліч вмотивованих людей. Насправді, набагато більше, ніж ми могли призвати на службу. Це люди різного віку. У нас є студенти, підприємці, колишні військові, люди з різних сфер,

– підкреслив Валерій.

Командир підрозділу наголосив, що всі бійці дуже швидко об'єднались заради спільної мети – захисту України. За цей час, за словами Валерія, вже було проведено титанічну роботу, однак далі буде зроблено ще більше.

ТрО Києва / Фото Територіальна оборона ЗС України

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