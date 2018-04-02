11:29
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
7°C
7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 7°C
  • четвер
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Студенти зі Львова створили додаток для моніторингу вивезення сміття

167 Читать новость на русском

Розробники зі "Львівської політехніки" закликають зробити своє місто чистішим. Вони створили та вдосконалили додаток, що дозволяє моніторити, а відтак - регулювати наповненість сміттєвих майданчиків міста.

Свою ідею львівські студенти вперше презентували під час міського "Форуму електронного врядування" у жовтні 2017 року. Там перемогли на конкурсі та відтоді працювали над вдосконаленням системи. Програма Clean City, за словами розробників, може не лише зробити місто чистішим, а й налагодити комунікацію між львів'янами та владою.

"Раніше потрібно було писати якісь паперові заяви, або ж дзвонити на гарячу лінію, де не завжди відповідали. Зараз це простіше, оскільки у кожного є свій смартфон. Відфотографував проблему, і вона вже аналізується", – зазначив розробник Clean City Роман Віт.

Потрібно лише зайти на сайт чи в додаток та обрати на карті міста смітник. Для зручності створили і наліпки із QR-кодами. Це повідомлення перевірять і надішлють у департамент поводження із відходами міської ради. QR-код поки що діє у п'яти точках центральної частини міста.

Ми хочемо спочатку спробувати цю ідею в центрі міста, і подивитися, як вона буде працювати тут. Тому що тут є великий потік людей і, відповідно, є потенційно більша кількість відгуків,
– прокоментував розробник додатку Микола Мацях.

Програму вже починають тестити львів'яни. Дмитро зазначив, що QR-код потрібен не лише в центрі, а й на сміттєвому майданчику поруч з його домом.

Програма Clean City
Програма Clean City

"У Львові це велика проблема, дуже рідко вивозиться сміття. Навіть зі звичайних маленьких смітничків. Я постійно бачу їх переповненими", – переконаний житель Львова Дмитро Москвич.

Розробники "Чистого міста" закликають львів'ян випробувати додаток у своєму районі.

До слова, часто доволі важко прокидатися вранці, а звичайний будильник не допомагає. На допомогу можуть прийти розумні мобільні додатки, які зроблять ваше прокидання легким та приємним.

Теги: Новини України Смартфони Новини Львова Екологія Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук