Студенти зі Львова створили додаток для моніторингу вивезення сміття

Розробники зі "Львівської політехніки" закликають зробити своє місто чистішим. Вони створили та вдосконалили додаток, що дозволяє моніторити, а відтак - регулювати наповненість сміттєвих майданчиків міста.

Свою ідею львівські студенти вперше презентували під час міського "Форуму електронного врядування" у жовтні 2017 року. Там перемогли на конкурсі та відтоді працювали над вдосконаленням системи. Програма Clean City, за словами розробників, може не лише зробити місто чистішим, а й налагодити комунікацію між львів'янами та владою.



"Раніше потрібно було писати якісь паперові заяви, або ж дзвонити на гарячу лінію, де не завжди відповідали. Зараз це простіше, оскільки у кожного є свій смартфон. Відфотографував проблему, і вона вже аналізується", – зазначив розробник Clean City Роман Віт.



Потрібно лише зайти на сайт чи в додаток та обрати на карті міста смітник. Для зручності створили і наліпки із QR-кодами. Це повідомлення перевірять і надішлють у департамент поводження із відходами міської ради. QR-код поки що діє у п'яти точках центральної частини міста.

Ми хочемо спочатку спробувати цю ідею в центрі міста, і подивитися, як вона буде працювати тут. Тому що тут є великий потік людей і, відповідно, є потенційно більша кількість відгуків,

– прокоментував розробник додатку Микола Мацях.

Програму вже починають тестити львів'яни. Дмитро зазначив, що QR-код потрібен не лише в центрі, а й на сміттєвому майданчику поруч з його домом.



Програма Clean City



"У Львові це велика проблема, дуже рідко вивозиться сміття. Навіть зі звичайних маленьких смітничків. Я постійно бачу їх переповненими", – переконаний житель Львова Дмитро Москвич.



Розробники "Чистого міста" закликають львів'ян випробувати додаток у своєму районі.

До слова, часто доволі важко прокидатися вранці, а звичайний будильник не допомагає. На допомогу можуть прийти розумні мобільні додатки, які зроблять ваше прокидання легким та приємним.