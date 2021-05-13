Сучасна альтернатива: як при алергії може допомогти телемедицина

Весна, прихід теплих сонячних днів, але не для всіх ця пора року така довгоочікувана. За статистикою, 85% алергіків страждають від сезонного загострення алергії саме навесні. А за даними ВООЗ від алергії страждає до 60% людей і близько третини з них – діти.

Оскільки алергія – хронічна патологія, пацієнту важливо мати можливість постійної медичної підтримки. Допомога повинна бути швидкою і не обтяжливою. Це особливо актуально для дітей в період загострення, тому що відсутність адекватної терапевтичної допомоги, може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад таких, як бронхіальна астма, яка належить до числа найбільш грізних алергічних хвороб.

Традиційний підхід до відвідування лікарів застарів. Ще гостріше це проявила ситуація, викликана пандемією – батьки побоюються возити ослаблену дитину в клініку, де є шанс зіткнутися з додатковими загрозами і витрачати час на черги. Для жителів регіонів ця проблема ще глобальніша, тому що багато медичних клінік мають дефіцит вузькопрофільних фахівців, алергологів в тому числі.

Відмінну сучасну альтернативу пропонує онлайн-клініка "Здорро", яка спеціалізується на телемедичних консультаціях.

Алергію, насправді, швидше і зручніше лікувати за допомогою лікарських відеоконсультацій. Але потрібно подолати упередження, згідно з яким лікування без огляду лікаря неможливе. Фізикальний огляд пацієнта, звичайно, необхідний – при первинному візиті. Але повторні консультації можна і потрібно проводити в дистанційному режимі,

– розповів експерт в сфері практичної телемедицини, доктор медичних наук Владислав Гринь.

В інших країнах телемедицину (віддалені телемедичні консультації) дуже успішно застосовують для лікування алергії. Це підтверджується дослідженням, проведеним Американським коледжем алергії, астми та імунології (ACAAI) – найбільшою у світі професійною організацією, яка налічує більше ніж 6 000 алергологів, імунологів і суміжних медичних працівників, який ініціював дослідження, в яке увійшли 299 дітей, які страждають на алергію, включаючи бронхіальну астму.

Згідно з результатами дослідження, ніхто з батьків не поскаржився на дистанційне спостереження дітей. При цьому 37% батьків стверджували, що онлайн консультації краще візитів до лікаря – не потрібно нікуди їхати і чекати допомоги.

63% батьків були однаково задоволені віддаленим і звичайним лікуванням.

0% батьків поскаржилися на віддалене лікування.

Серед задоволених батьків 76% відзначили зручність телемедичної допомоги – немає потреби кудись везти дитину, що особливо важливо при поганому самопочутті, несприятливій епідеміологічній ситуації, а також викликаними нею обмеженнями.

2% батьків вказали, що онлайн консультації краще традиційних візитів, тому що не потрібно витрачати час на очікування допомоги.

5% вибрали телемедицину за рекомендацією лікаря.

Керівництво ACAAI вражене результатами дослідження і рекомендує розширити телемедичну допомогу серед алергіків.

Добре, що жителям України можливості сучасних підходів в медицині тепер теж доступні. Щоб знайти свого лікаря в онлайн-клініці "Здорро", і записатися на онлайн консультацію буде потрібно не більше двох хвилин. А саму відеоконсультацію ви можете отримати, перебуваючи де завгодно.