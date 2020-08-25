Суд арештував білоруських опозиціонерів Ковалькову та Ділевського: фото
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Суд 25 серпня арештував на 10 діб членів президіуму Координаційної ради білоруської опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Ділевського. Опозиціонерів затримали 24 серпня на прохідній Мінського тракторного заводу.
Ковалькову і Ділевського звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу. Про це повідомляє "МБХ медиа".
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Що скоїли опозиціонери
Опозиціонери прибули на завод, щоб виступити перед робітниками МТЗ, які долучилися до загальнонаціонального страйку. Однак провести зустріч не вдалося. Ковалькову і Ділевського затримали ОМОНівці.
Ольга Ковалькова під час судового засідання / Скриншот Радыё Свабода
Що варто знати про діяльність Координаційної ради
- Створена 14 серпня за ініціативою опозиційної кандидатки у президенти Світлани Тихановської.
- Метою діяльності є організація процесу виходу Білорусі з політичної кризи.
- 20 серпня координаційна рада звернулася до силовиків з країни з вимогою згадати про присягу народові і захистити його від геноциду.
- 25 серпня голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич назвав створення Координаційної ради опозиції неконституційним.
Хто входить до Координаційної ради опозиції Білорусі:
- Світлана Алексієвич – нобелівська лауреатка з літератури;
- Ольга Ковалькова – довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської;
- Марія Колесникова – представниця штабу Віктора Бабарико;
- Павло Латушко – ексдиректор Купальського театру та дипломат;
- Максим Знак – юрист, представник штабу Віктора Бабарико;
- Сергій Ділевський – представник страйкому Мінського тракторного заводу МТЗ
- Лілія Власова – міжнародна посередниця, юристка.