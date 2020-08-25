Суд 25 серпня арештував на 10 діб членів президіуму Координаційної ради білоруської опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Ділевського. Опозиціонерів затримали 24 серпня на прохідній Мінського тракторного заводу.

Ковалькову і Ділевського звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу. Про це повідомляє "МБХ медиа".

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Що скоїли опозиціонери

Опозиціонери прибули на завод, щоб виступити перед робітниками МТЗ, які долучилися до загальнонаціонального страйку. Однак провести зустріч не вдалося. Ковалькову і Ділевського затримали ОМОНівці.



Ольга Ковалькова під час судового засідання / Скриншот Радыё Свабода

Що варто знати про діяльність Координаційної ради

Створена 14 серпня за ініціативою опозиційної кандидатки у президенти Світлани Тихановської.

Метою діяльності є організація процесу виходу Білорусі з політичної кризи.

20 серпня координаційна рада звернулася до силовиків з країни з вимогою згадати про присягу народові і захистити його від геноциду.

25 серпня голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич назвав створення Координаційної ради опозиції неконституційним.

Хто входить до Координаційної ради опозиції Білорусі:

Світлана Алексієвич – нобелівська лауреатка з літератури;

Ольга Ковалькова – довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської;

Марія Колесникова – представниця штабу Віктора Бабарико;

Павло Латушко – ексдиректор Купальського театру та дипломат;

Максим Знак – юрист, представник штабу Віктора Бабарико;

Сергій Ділевський – представник страйкому Мінського тракторного заводу МТЗ

Лілія Власова – міжнародна посередниця, юристка.

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