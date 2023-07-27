Мінус квартири в Одесі та елітні автівки: майно одеського ексвійськкома Борисова арештували

Колишнього начальника Одеського обласного ТЦК підозрюють у незаконному збагаченні. Власне, йдеться про Євгена Борисова. Суд уже ухвалив рішення про конфіскацію його майна в Україні.

У четвер, 27 липня, стало відомо, що суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екскерівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Окрім того, було конфісковано майно членів родини Борисова.

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Арешт майна військкома

Як пишуть в Офісі генпрокурора, було арештовано земельні ділянки Борисова, загальною площею понад 2 гектари в Одеській області, будинки та квартири в Одесі, а також 6 елітних автомобілів:

Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску;

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску;

Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску;

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року випуску;

Porsche Macan GTS, 2016 року випуску;

Audi A6, 1999 року випуску.

Разом з тим слідство припускає, що родичі військкома намагалися вивезти частину майна за кордон, щоб уникнути арешту.

Намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску,

– написали в Державному бюро розслідувань.

Окрім того, там додали, що встановили, що це авто зареєстроване на невістку Борисова і є речовим доказом у справі щодо колишнього військкома.

Зверніть увагу! Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення, нез'явлення на службу та ухилення від військової служби. Це такі статті Кримінального кодексу:

стаття 368-5;

частина 5 статті 407;

частина 4 статті 409.

Взяття під варту Борисова