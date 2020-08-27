Шевченківський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В'ячеслава Пивоварника, який зараз переховується в Росії. Його вважають імовірним організатором вбивства журналіста Аркадія Бабченка, яке так і не вдалося скоїти.

Пивоварника звинувачують у держзраді, фінансуванні тероризму, підготовці теракту, незаконному поводженні зі зброєю та вибухівкою, орагнізації та підбурюванні до вбивства. Про це свідчить інформація у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Обвинувачувальний акт проти зловмисника передали до суду ще в листопаді 2018 року.

Позиції обвинувачення і захисту

Прокуратура наполягала, щоб суд дозволив оголосити Пивоварника у розшук та дозволити його затримання. Однак адвокат зловмисника наголошував, що акт необхідно повернути назад у прокуратуру. Захисник наполягав: його клієнт не ховається від слідства.

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