Суд дозволив затримати організатора "вбивства" журналіста Бабченка: деталі
Шевченківський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В'ячеслава Пивоварника, який зараз переховується в Росії. Його вважають імовірним організатором вбивства журналіста Аркадія Бабченка, яке так і не вдалося скоїти.
Пивоварника звинувачують у держзраді, фінансуванні тероризму, підготовці теракту, незаконному поводженні зі зброєю та вибухівкою, орагнізації та підбурюванні до вбивства. Про це свідчить інформація у Єдиному реєстрі судових рішень.
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Обвинувачувальний акт проти зловмисника передали до суду ще в листопаді 2018 року.
Позиції обвинувачення і захисту
Прокуратура наполягала, щоб суд дозволив оголосити Пивоварника у розшук та дозволити його затримання. Однак адвокат зловмисника наголошував, що акт необхідно повернути назад у прокуратуру. Захисник наполягав: його клієнт не ховається від слідства.
Що відомо про "вбивство" Аркадія Бабченка
- 29 травня 2018 року російського журналіста нібито розстріляли на порозі його київської квартири.
- 30 серпня в СБУ заявили, що Бабченко живий, а вбивство інсценували, щоб знайти замовника.
- Організатором злочину виявився Борис Герман. Його ув'язнили, але згодом відпустили за станом здоров'я.
- Саме Герман заявив, що замовником вбивства нібито є громадянин України В'ячеслав Пивоварник.
- За даними прокуратури, Пивоварник переховується на території Росії.