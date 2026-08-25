Прокурор сказав, чому за Мудру просять 150 мільйонів гривень застави при значно більших активах

Прокурор САП заявив, що ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра може володіти активами на понад 250 мільйонів гривень. При цьому обвинувачення просить визначити їй заставу у 150 мільйонів гривень.

Про це повідомив прокурор САП під час засідання ВАКС, передає "Радіо Свобода".

Що сказав прокурор про Мудру

Прокурор навів дані про задеклароване майно Мудрої та відомості, отримані під час негласних слідчих дій.

Усе це свідчить, що не один десяток мільйонів гривень є лише офіційно задекларованим у пані Мудрої, а сукупно з тими речами, які обговорюються, є підстави стверджувати, що в розпорядженні пані Мудрої може бути активів у вигляді цінних паперів, прикрас, транспортних засобів, нерухомості, майнових прав на суму понад 250 мільйонів, а тому ми клопочемо про заставу в розмірі 150 мільйонів гривень,

– пояснив прокурор.

За його словами, підозрювана має квартиру площею понад 57 квадратних метрів, вартістю понад 8 мільйонів гривень, а також – паркомісце та об'єкт незакінченого будівництва.

Володіє Мудра також коштовними прикрасами, зокрема каблучкою з діамантами, браслетом Cartier та дорогим наручним годинником. Частина прикрас, за твердженням обвинувачення, не була задекларована.

Окрім того, прокурор повідомив про цінні папери й кошти на рахунках у доларах, євро, гривнях і шекелях.

Слідство також зробило висновок, що Мудра має Range Rover вартістю близько 120 тисяч євро та кошти від продажу квартири у 2026 році.

Прокурор також заявив, що ексзаступниця голови ОП мала наміри переоформити частину активів на близьких осіб. За його словами, вона регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у США.

Сторона обвинувачення також попередила, що Мудра має зв'язки у прикордонній службі, які можуть сприяти її виїзду за кордон.

Тим часом її готові взяти на поруки двоє людей, зокрема, головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. Він повідомив, що знайомий із Мудрою декілька років – вона відвідувала громаду, щоб "помолитися і бути на зв'язку з Всевишнім".