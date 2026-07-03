Тищенко після судового засідання показав журналістам сало та часник

У п'ятницю, 3 липня, у Києві відбулось судове засідання, на якому обирали запобіжний захід Миколі Тищенку. Після його завершення політик показав присутнім сало з часником.

Про це повідомило Радіо Свобода.

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Що відбулось на засіданні?

Суд обрав Тищенку запобжний захід та заставу в розмірі 10 мільйонів гривень. Журналісти, які були присутні на процесі, звернулись до підсудного за коментарем.

Нардеп відмовився поділитись думками, натомість заявив, що може поділитись лише салом. На зауваження журналістів, що наразі воно є вторинним, депутат заперечив.

Сало – то завжди первинне,

– заявив Тищенко.

Також він показав решту своїх скромних запасів, принесених на судовий процес. Окрім сала політик мав часник, яким розмахував перед журналістами і погрожував корупціонерам.

Микола Тищенко показав у суді сало та часник: дивіться відео

Суд над Тищенком: що відомо?

Микола Тищенко отримав запобіжний захід. Він не може відлучатися за межі Києва без дозволу детектива, прокурора та суду, має повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи й носити електронний браслет.

Сторона обвинувачення наполягала на арешті Тищенка – прокурор просив про тримання під вартою з альтернативою застави у понад 19 мільйонів гривень. Натомість захист нардепа наполягав на більш м'якому запобіжному заході, зокрема у вигляді порук. Декілька колег нардепа заявляли про готовність підтримати колегу.