Заставу за Єрмака можуть внести вже сьогодні: які друзі є у ексголови Офісу Президента
- Заставу для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака можуть внести представники юридичної спільноти.
- Можливими учасниками процесу називають юридичну компанію Asters та друзів ексглави ОП, проте немає підтверджень прямого зв’язку між Єрмаком та компанією.
Заставу для колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака можуть внести вже найближчим часом.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Хто може внести заставу за Андрія Єрмака?
За словами парламентаря, кошти для застави нібито готові надати представники юридичної спільноти.
Водночас журналіст-розслідувач Михайло Ткач заявив, що, за інформацією його джерел у політичних колах, активний пошук людини або структури, яка погодиться внести заставу за Єрмака, тривав ще 13 травня.
Серед тих, кого називають можливими учасниками цього процесу, фігурує юридична компанія Asters – одна з найбільших фірм України з офісами в Києві, Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні. Також обговорюється версія про участь друзів ексглави ОП.
При цьому у відкритих джерелах немає підтверджень прямого зв’язку між Єрмаком та компанією.
Йдеться про адвокатку Розу Тапанову, яка очолює Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" та входить до наглядових рад Ощадбанку й Укрнафти.
Єрмак казав, що таких грошей не має
Суд обрав запобіжний захід для Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у 140 мільйонів гривень.
Єрмак заявив, що таких грошей у нього немає, водночас зазначив, що "працював чесно 24 на 7 на свою країну, віддаючи своє життя, своє здоров'я".