Нардепу Тищенку суд не встиг продовжити запобіжний захід

Суд у четвер, 14 листопада, не встиг продовжити запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Тим часом термін дії тримання під домашнім арештом для народного обранця спливає уже 16 листопада.

Його підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Тищенко каже, що не приходив до суду, бо йому було зле

Намагалися обрати Тищенку запобіжний захід у четвер, 14 листопада, у Печерському райсуді Києва.

Прокурор Іван Столяр розповів, що засідання щодо цього питання мало б відбутися ще 8 листопада, але нардеп у залі суду не з'являвся декілька разів.

Обвинувачення такі дії розцінює як затягування процесу, щоб дочекатися 16 листопада і залишити Тищенка без запобіжного заходу.

На останньому засіданні суддя запитала у нардепа, чому він не з'являвся на попередні засідання. Той заявив, що цього разу він приїхав вчасно, але слухання з невідомих причин затягнули.

Нам кажуть приходити завчасно. Попереджають не запізнюватися. При тому ми приїжджаємо, але дізнаємося, що нам ще й треба чекати. Ну, як це назвати як не неподобство,

– обурювався Тищенко у залі суду.

А минулих разів його не було на засіданнях, бо йому нібито було зле. Тищенко навіть показав документи щодо цього.

Захист Тищенка затягував засідання відводами

Цього разу засідання тривало 2 години, але суду не вдалося перейти до розгляду питання щодо продовження запобіжного заходу, або до його переобрання.

"Спершу адвокат Тищенка заявив, що секретар суду не повідомляє про справу іншого захисника у справі, тому попросив суддю про його відвід. Після того, як суддя відхилила його, адвокат нардепа почав клопотати про відвід прокурора. Після цього було клопотання про те, аби присутніх журналістів вивели із зали суду, або ж залишити лише тих, які прийшли за "редакційними завданнями". Наступним клопотанням було прохання перенести слухання справи з Печерського до Шевченківського суду. Коли це клопотання також було відхилено, адвокат Тищенка заявив про упередженість судді та подав клопотання про відвід і їй", – розповіли журналісти "Суспільного".

А сам нардеп звернувся до судді й розповів, що у мережі шириться інформація нібито про їхнє "кумівство".

В інтернеті таке вже пишуть. Я не хочу, аби хтось вважав, що ми в родинних зв'язках. Що ми куми. Я не хочу цього чути. І хочу, аби мої адвокати захищали мою гідність та честь. Я ж сам не проти, щоб ви були моєю кумою,

– заявив Тищенко.

На прохання журналістів показати, де з'являлися новини щодо "кумівства" із суддею, Тищенко заявив, що не має телефону згідно із запобіжним заходом. Але при цьому він впродовж всього засідання "сидів" в iPhone.

Після цього суд оголосив перерву до 15 листопада.