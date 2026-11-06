"Я її все одно не сплачу": Сергію Дуці можуть призначити заставу 100 мільйонів гривень

Для генерала СБУ Сергія Дуки під час обрання запобіжного заходу можуть призначити заставу в 100 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення наполягатиме на триманні посадовця під вартою.

Відповідне клопотання сторона обвинувачення підготувала для розгляду у Вищому антикорупційному суді, повідомив прокурор САП Микола Карась.

Що відомо про справу Дуки

Прокурори наполягають на ізоляції підозрюваного на період досудового розслідування з можливістю внесення застави.

Під час самого судового засідання 6 листопада спецслужба надіслала до суду офіційного листа з попередженням про небезпеку терористичного акту. Суддя частково задовольнив клопотання та перевів засідання у закритий режим, організувавши для журналістів трансляцію в окремій залі.

Захисник посадовця також вимагав обмежити публічний доступ до слухання, стверджуючи, що відкритий процес шкодить здоров'ю клієнта. Адвокат додатково заявив, що оприлюднені детективами дані про житло підозрюваного нібито стали відомі ворожим спецслужбам.

Для мене 100 мільйонів – це безальтернативна застава. Я її все одно не сплачу,

– заявив тим часом Сергій Дука.

Дука заявив, що не збирається тікати за кордон і готовий співпрацювати зі слідством.

Знищення доказів та втручання спецпризначенців

Слідчим діям у заміському маєтку фігуранта передував жорсткий збройний опір. Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що під час спроби зайти у двір невідомі спрямували на правоохоронців зброю з лазерним цілевказівником і погрожували стріляти.

За словами детективів, генерал особисто вийшов до вікна другого поверху з пістолетом, після чого вибіг на балкон і розбив молотком два телефони та жорсткий диск. Згодом до будинку прибули озброєні бійці спецпідрозділу СБУ Альфа, які намагалися відбити підозрюваного, однак ситуацію врегулювали перемовинами.

Під час розслідування зафіксували передачу посадовцю чотирьох криптогаманців із сумою близько 3 мільйонів доларів. За версією слідства, за цей хабар він мав домогтися зняття арешту з активів наркосиндикату "Хімпром" через Офіс генпрокурора.

Як вже повідомлялося, детективи НАБУ затримали генерала СБУ Сергія Дуку 4 листопада під час спецоперації Карфаген. У межах провадження силовики викрили організацію, яка прикривала шахрайські кол-центри й нелегальні бізнеси в обмін на хабарі високопосадовцям.