Укр Рус
24 Канал Новини України Тимошенко підозрюють у хабарництві: коли будуть обирати запобіжний захід та якою буде застава
15 січня, 18:12
2

Тимошенко підозрюють у хабарництві: коли будуть обирати запобіжний захід та якою буде застава

Маргарита Волошина
Основні тези
  • САП просить суд обрати для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 мільйонів гривень.
  • Розгляд клопотання у ВАКС заплановано на 16 січня 2026 року о 09:00.

ВАКС невдовзі розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу до керівниці депутатської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у справі щодо хабарів парламентарям.

Засідання суду відбудеться вже у п'ятницю, 16 січня. Речниця САП Ольга Постолюк у коментарі 24 Каналу розповіла, що проситимуть у суду стосовно народної депутатки.

Дивіться також "Плівки Тимошенко": все про скандальну справу торгівлі голосами у Раді 

Як Тимошенко обиратимуть запобіжний захід?

За даними ВАКС, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо народної депутатки Юлії Тимошенко заплановано на п'ятницю, 16 січня 2026 року о 09:00 у приміщенні суду.

Прокурор подав до суду клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 50 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків, 
– повідомила Ольга Постолюк.

У чому підозрюють Тимошенко?

  • Нагадаємо, вранці 14 січня вона отримала підозру від САП та НАБУ. Її викрили на пропозиції хабаря нардепам різних фракцій, щоб лобіювати голосування щодо законопроєктів.

  • Згодом НАБУ оприлюднило аудіозаписи, які підтверджують провину нардепки. Сама ж Тимошенко заявила, що доведе безпідставність усіх звинувачень на щодо себе у суді.

  • До слова, згідно зі статтею, за якою їй вручили підозру, Юлію Тимошенко можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна або без неї.