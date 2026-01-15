Тимошенко підозрюють у хабарництві: коли будуть обирати запобіжний захід та якою буде застава

ВАКС невдовзі розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу до керівниці депутатської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у справі щодо хабарів парламентарям.

Засідання суду відбудеться вже у п'ятницю, 16 січня. Речниця САП Ольга Постолюк у коментарі 24 Каналу розповіла, що проситимуть у суду стосовно народної депутатки.

Як Тимошенко обиратимуть запобіжний захід?

За даними ВАКС, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо народної депутатки Юлії Тимошенко заплановано на п'ятницю, 16 січня 2026 року о 09:00 у приміщенні суду.

Прокурор подав до суду клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 50 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків,

– повідомила Ольга Постолюк.

У чому підозрюють Тимошенко?