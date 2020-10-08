Колишнього бранця Кремля Олександра Кольченка затримали під час акції на підтримку протестів у Білорусі під посольством країни у Києві. Однак суд скасував покарання у вигляді 40 годин виправних робіт.

Рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Про це повідомила адвокатка Кольченка Євгенія Закревська, передає "Ґрати".

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Проти Кольченка порушили адміністративну справу про дрібне хуліганство. Тоді суд першої інстанції присудив Кольченку 40 годин громадських робіт.

Що відомо про затримання Кольченка

10 серпня під посольством Білорусі у Києві проводили акцію солідарності з білоруським народом . Сталися сутички між її учасниками та поліцією, затримали кількох людей, серед них був і колишній український політв'язень Олександр Кольченко.

. Сталися сутички між її учасниками та поліцією, затримали кількох людей, серед них був і колишній український політв'язень Олександр Кольченко. Правоохоронці склали адміністративні протоколи на п'ятьох людей у зв'язку з "порушенням правопорядку".

у зв'язку з "порушенням правопорядку". За даними поліції, під час акції група чоловіків порушувала правопорядок, а на вимогу припинити вони не реагували.



Момент затримання Олександра Кольченка в Києві / фото "РБК-Україна"

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