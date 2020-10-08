Мітингував під посольством Білорусі у Києві: суд скасував покарання експолітв'язню Кольченку
Колишнього бранця Кремля Олександра Кольченка затримали під час акції на підтримку протестів у Білорусі під посольством країни у Києві. Однак суд скасував покарання у вигляді 40 годин виправних робіт.
Рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Про це повідомила адвокатка Кольченка Євгенія Закревська, передає "Ґрати".
Важливо В Україні лайтовіше, ніж в Росії: Кольченко про своє затримання на акції в Києві
Проти Кольченка порушили адміністративну справу про дрібне хуліганство. Тоді суд першої інстанції присудив Кольченку 40 годин громадських робіт.
Що відомо про затримання Кольченка
- 10 серпня під посольством Білорусі у Києві проводили акцію солідарності з білоруським народом. Сталися сутички між її учасниками та поліцією, затримали кількох людей, серед них був і колишній український політв'язень Олександр Кольченко.
- Правоохоронці склали адміністративні протоколи на п'ятьох людей у зв'язку з "порушенням правопорядку".
- За даними поліції, під час акції група чоловіків порушувала правопорядок, а на вимогу припинити вони не реагували.
Момент затримання Олександра Кольченка в Києві / фото "РБК-Україна"
Що варто знати про Олександра Кольченка
- Олександр Кольченко пробув в ув'язненні у російських в'язницях майже 5 років.
- Його заарештували в Криму і засудили за участь у "терористичній організації" до 10 років разом із кримським режисером Олегом Сенцовим.
- Він повернувся в Україну в рамках великого обміну полонених 7 вересня 2019 року.