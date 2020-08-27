Шевченківський районний суд Києва відмовився передати в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів російський танкер Neyma. Саме ним Росія блокувала Керченську протоку для захоплення українських кораблів.

Відповідна ухвала опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Що це за танкер та чому його не передали

Танкер був затриманий українськими правоохоронцями в липні 2019 року на річці Дунай в порту Ізмаїла. Він проходить у справі як знаряддя злочину, вчиненого російською владою.

Встановлено, що саме цей танкер використовувався росіянами для перекриття Керченської протоки 25 листопада 2018 року і захоплення в полон українських моряків з трьох військових кораблів.

У січні 2019 року танкер був проданий за 31 мільйон рублів однією російською компанією інший. Відтак судно "NIKA SPIRIT" змінило назву на Neyma.

Для збереження економічної вартості і збереження корабля Служба безпеки України попросила суд передати його в управління АРМА. В середині серпня поточного року київський суд це прохання відхилив.

Суд зазначив, що українські правоохоронці не запитали згоди російського власника судна на реалізацію його майна або передачу його в управління.

Наразі Neyma перебуває на території ПрАТ "Дунайсудоремонт" в Ізмаїлі.

Що відомо про захоплення суден у листопаді 2018 року