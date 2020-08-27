Суд відмовився передати АРМА танкер Neyma, яким Росія блокувала Керченську протоку
Шевченківський районний суд Києва відмовився передати в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів російський танкер Neyma. Саме ним Росія блокувала Керченську протоку для захоплення українських кораблів.
Відповідна ухвала опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
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Що це за танкер та чому його не передали
- Танкер був затриманий українськими правоохоронцями в липні 2019 року на річці Дунай в порту Ізмаїла. Він проходить у справі як знаряддя злочину, вчиненого російською владою.
- Встановлено, що саме цей танкер використовувався росіянами для перекриття Керченської протоки 25 листопада 2018 року і захоплення в полон українських моряків з трьох військових кораблів.
- У січні 2019 року танкер був проданий за 31 мільйон рублів однією російською компанією інший. Відтак судно "NIKA SPIRIT" змінило назву на Neyma.
- Для збереження економічної вартості і збереження корабля Служба безпеки України попросила суд передати його в управління АРМА. В середині серпня поточного року київський суд це прохання відхилив.
- Суд зазначив, що українські правоохоронці не запитали згоди російського власника судна на реалізацію його майна або передачу його в управління.
- Наразі Neyma перебуває на території ПрАТ "Дунайсудоремонт" в Ізмаїлі.
Що відомо про захоплення суден у листопаді 2018 року
- 25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.
- Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".
- Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
- На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених моряків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України.
- Судна повернули лише через місяць – у листопаді 2019 року. Росіяни зняли з них усе цінне.