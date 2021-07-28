Збила чоловіка під наркотиками: суд відпустив спортсменку зі Львова

Галицький райсуд Львова віддав на поруки школи 18-річну борчиню із самбо Анну Виноградську. У 2020 році вона ще неповнолітньою їхала на авто Smart і збила 87-річного велосипедиста. Тоді спортсменка була під дією наркотиків і втекла з місця події.

Про це стало відомим 27 липня. ДТП сталася 19 жовтня 2019 року на перехресті вулиць Галицька – Грушевського. Велосипедиста відвезли до лікарні з травмою голови.

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Шкодує, що так вчинила

Суддя Віктор Романюк, який розглядав справу, вирішив визнати її винною. Оскільки Анна Виноградська була нетверезою, без прав і залишила потерпілого помирати.

Але борчиня із самбо подала клопотання, щоб її справою опікувалися керівники Львівської дитячо-юнацької спортивної школи "Олімпія". Педагогічний колектив написав заяву до суду, Віктор Романюк переглянув її і погодився віддати дівчину на поруки школи.

Провели виховні бесіди

Директор навчального закладу Роман Шміло мав упродовж 10 днів повідомити про заходи, які застосував до спортсменки. Він сказав, що з дівчиною провели виховні бесіди. Директор каже, що спортсменка все розуміє та шкодує, що так сталося.

Ми проводили з нею неодноразово бесіди. Зараз ми більше приділяємо уваги та нагадуємо їй про прикру ситуацію. Ми її давно знаємо та розуміємо, що вона шкодує про свій вчинок,

– зазначає Роман Шміло.

Директор говорить, що він як тренер бачить – дівчина шкодує. Шміло впевнений, що вона більше цього не повторить.

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