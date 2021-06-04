Суд заарештував майно ставленика "єнакіївської мафії" на ринку "Столичний" Стельмаха

У четвер, 3 червня, Шевченківський районний суд виніс рішення про арешт майна Олександра Стельмаха, який був номінальним власником ринку "Столичний", і за даними ЗМІ, діє в інтересах так званої "єнакіївської мафії".

За даними джерел видання, саме Стельмах перетворив один з найбільших сільськогосподарських ринків України на базу "єнакіївських тітушок" які незаконно збирали з підприємців необліковані готівкові кошти ("чорний нал"), а кошти в подальшому спрямовували на фінансування терористів на Сході країни.

Наразі Олександру Стельмаху вже вручено підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном. Йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Сам він переховується від слідства та перебуває в міжнародному розшуку.

Завдяки цьому рішенню з'явились підстави вважати, що звільнення ринку "Столичний" від представників "єнакіївської мафії" пришвидшиться, а згодом його повноцінна робота у законному полі буде відновлена.