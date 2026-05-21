Суд залишив без змін рішення щодо запобіжного заходу для Єрмака

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення щодо альтернативної застави для ексголови Офісу Президента Андрія Єрмака у розмірі 140 мільйонів гривень. Прокуратура наполягала на її збільшенні, однак суд відхилив відповідне клопотання.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Що відомо про рішення суду щодо зміни запобіжного заходу для Єрмака?

21 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України розглянула питання щодо розміру альтернативної застави у справі колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

За результатами засідання колегія суддів ухвалила залишити без змін рішення першої інстанції – заставу у розмірі 140 мільйонів гривень.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягала на збільшенні розміру застави до 180 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення аргументувала це наявністю ризиків подальшої легалізації коштів та можливого вчинення нових правопорушень.

Також у прокуратурі зазначили, що вже фіксувався ймовірний вплив на експерта, у зв'язку з чим було відкрито окреме кримінальне провадження.