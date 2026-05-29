Захоплював будівлю СБУ в Луганську: у Києві засудили "помічника міністра МВС ЛНР"

Суд призначив 13 років ув'язнення чоловікові, який у 2014 році брав участь у захопленні будівлі СБУ у Луганську, а після окупації міста став "помічником міністра внутрішніх справ" так званої "ЛНР" і працював на спецслужби.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Що вирішив суд?

СБУ повідомила про вирок суду чоловікові, який брав участь в окупації Луганська, після чого перейшов на російську сторону та допомагав окупаційній владі. Суд призначив йому 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У 2014 році чоловік брав участь у захопленні будівлі обласного управління СБУ в Луганську. Після цього він став "помічником глави МВС" так званої "ЛНР" та очолив штурмовий підрозділ у структурі, пов'язаній із російським СОБР.

Крім захоплення держустанов він допомагав рашистам виявляти місця перебування учасників руху опору та ув’язнювати їх до катівень окупаційної адміністрації країни-агресора. Також на замовлення російських спецслужбістів зрадник створив розгалужену мережу інформаторів, яка "зливала" йому пункти базування та напрямки переміщення підрозділів АТО на сході України,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, отримані дані чоловік надалі передавав російським спецслужбам для подальшого планування обстрілів позицій українських військових. Затримали зрадник ще у листопаді 2022 року у Києві.

Повідомляють, що він прибув до української столиці після завершення діяльності в окупаційних структурах. Суд визнав його винним у державній зраді, а також у незаконному виготовленні та зберіганні зброї та боєприпасів.

До речі, нещодавно СБУ також повідомила про викриття агентурної мережі ФСБ, учасники якої передавали Росії дані для коригування ударів по Київській та Одеській областях. Наразі підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.