Зеленський пророкував йому тюрму: суд нарешті виніс вирок нардепу Юрченку

ВАКС визнав народного депутата Олександра Юрченка винним у вимаганні хабаря. Стало відомо, яке покарання для нього обрали.

Як повідомляє hromadske, ВАКС засудив Юрченка до 9 років в'язниці та позбавив права обіймати певні посади строком на три роки з конфіскацією майна.

Що відомо про справу Юрченка?

Також Юрченка визнали винним у зловживанні впливом і призначили за це ще 4 роки ув'язнення. Водночас від покарання за цією статтею його звільнили через закінчення строку давності.

Нагадаємо, що ще у 2020 році НАБУ викрило на отриманні великого хабаря помічника Юрченка.

Правоохоронці заявили, що сам депутат також може бути причетним до цієї схеми.

За версією слідства, Юрченко вимагав 13 тисяч доларів за внесення певних пропозицій до законопроєкту. Ще 200 тисяч доларів, за даними слідства, він планував отримати для подальшого підкупу членів парламентського комітету.

Спочатку тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова не погоджувалася підписувати підозру Юрченку, заявляючи, що для цього недостатньо підстав. Згодом вона все ж підписала документ.

Після появи звинувачень Юрченко заявив про вихід із фракції "Слуга народу". Справу тоді також коментував Володимир Зеленський.

Президент наголошував, що чиновники та депутати мають відповідати за корупційні злочини й отримувати покарання за хабарі.

"Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу" завжди казала, що вона чесна і порядна людина. Сьогодні дала підозру генеральна прокурорка, він її отримав і обов'язково сяде в тюрму", – говорив Зеленський.