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      Суд дозволив "Ощадбанку" стягнути 1,3 мільярда доларів з Росії

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      Київський апеляційний суд дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії 1.3 мільярди доларів
      Київський апеляційний суд дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії 1.3 мільярди доларів / 24 канал

      "Ощадбанк" має право стягнути компенсацію з Росії за конфісковані активи в окупованому Криму. Раніше рішення про відшкодування збитків ухвалив арбітражний суд у Парижі, а тепер це рішення пройшло процедуру легалізації у Київському апеляційному суді.

      Експерти "Ощадбанку" підрахували, що сума збитків внаслідок неправомірних дій Росії становить 1,1 мільярда доларів. Суд задовольнив стягнення з Росії всієї цієї суми, а також призначив стягнення додаткових відсотків. Отже, Росія має сплатити 1,3 мільярда доларів, свідчить рішення суду

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      Судовий процес "Ощадбанку" проти Росії триває ще з 2016 року. Спочатку український банк подав позов до Арбітражного суду в Парижі, який схвалив стягнення всієї суми з Мін'юсту Росії. У Росії не визнали рішення суду та відмовилися відшкодовувати збитки. Аргумент – "відсутність в арбітражу юрисдикції на розгляд позову". Зрештою, рішення про стягнення компенсації пройшло легалізацію в Україні – в Київському апеляційному суді.

      В "Ощадбанку" є декілька способів примусового стягнення грошей з Росії:

      1. Стягнення збитків з активів, що належать РФ та використовуються з комерційною метою.
      2. Заміна кредитора: "Ощадбанк" за рішенням суду може отримати російські кредити. Тобто боржники повертатимуть гроші банку, а не російським структурам. 
      3. Стягнення грошей з російських державних компаній на території інших країн. В "Ощадбанку" раніше повідомляли, що таке можливо зробити у 154 країнах. 

      Росія може оскаржити рішення арбітражу, проте це дуже довга та складна процедура. 

      "Ощадбанк" є першою компанією, 100% акцій якої належать державі, та першою банківською установою, яка виграла справу проти Росії щодо збитків, отриманих внаслідок анексії Криму.

      Як Росія анексувала Крим?Окупація Криму почалась 20 лютого 2014 року, коли на території українського півострова почали з'являтися так звані "зелені чоловічки" – це Росія перекинула своїх військових через базу Чорноморського флоту. Також на території Криму з'явились угруповання "козаків", яке діяло під прикриттям "загонів самооборони".

      16 березня РФ провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Гроші Ощадбанк Окуповані території Банки Апеляційний суд Києва
      Джерело: 24 канал
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