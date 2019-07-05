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      Суд Лондона дозволив "заморозити" дивіденди "Газпрому": скільки і за що

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      Суд вирішив "заморозити" 145 мільйонів доларів компанії Nord Stream
      Суд вирішив "заморозити" 145 мільйонів доларів компанії Nord Stream / www.bbc.com

      Англійський суд ухвалив рішення щодо можливості "замороження" 145 мільйонів доларів дивідендів компанії Nord Stream при виплаті російському "Газпрому". Суму буде стягнено на рахунок суду як гарантію виконання вимог у "транзитній" справі між "Нафтогазом" і "Газпромом".

      Відповідне рішення суд ухвалив ще 11 червня 2019 року, повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз".

      До слова: У Єврокомісії назвали дату відновлення "газових" переговорів

      Причиною такого рішення стало подовження термінів розгляду апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу на користь "Газпрому" та ймовірні додаткові відсотки за боргом, які "Газпрому" доведеться сплатити "Нафтогазу".

      Англійський суд також зобов’язав "Газпром" при ухваленні нових рішень акціонерами Nord Stream про виплату дивідендів, отримувати згоду "Нафтогазу" або погодження суду для отримання таких коштів.

      Згідно з рішенням суду, примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу стане можливим після ухвалення рішення Апеляційним судом округу Свеа.

      Чому між Україною та Росією почались "газові" суперечки?Після перемоги Революції Гідності РФ розпочала чергову газову війни проти України. Зокрема, було розпочато будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

      Починаючи з 2014 року між "Нафтогазом" та "Газпромом" триває низка судових спорів у Стокгольмському арбітражі. Зокрема, арбітражний суд задовольнив позов про компенсацію Україні російською стороною понад 4,6 мільярда гривень за недопоставлені обсяги газу для транзиту.

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Газпром Нафтогаз Північний потік-2 Суд Україна – Росія
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