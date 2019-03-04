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      Суд над Нелею Штепою, яка закликала Путіна захопити Слов'янськ, вкотре перенесли

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      Неля Штепа закликала Путіна захопити український Слов'янськ
      Неля Штепа закликала Путіна захопити український Слов'янськ / Фото із соціальних мереж

      Засідання суду у справі колишньої голови міста Слов'янська Нелі Штепи не відбулося. Обвинувачену в посяганні на територіальну цілісність України та організації терористичного угруповання в ніч на 4 березня втретє госпіталізували.

      Нелю Штепу відвезли до лікарні Слов'янська, де поставили діагноз "загострення хронічної хвороби серця". Про це розповів адвокат Штепи Олександр Тананакин, повідомило агентство Укрінформ.

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      За його словами, нове засідання призначено на 12 березня. Але воно буде лише підготовчим – через зміну суддівської колегії. До того ж, Штепі досі не обрали запобіжний захід – з січня 2018 року. Тож прокурори на наступному засіданні будуть вимагати нарешті його обрати.

      Прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик розповіла про дивовижний збіг: фельдшер, який вирішив про необхідність госпіталізації Штепи, є свідком у справі обвинуваченої на стороні обвинуваченої. Про це розповіло видання "Харків.Times".

      Штепа
      Неля Штепа у 2014 та 2015 роках

      Що відомо про справу Нелі Штепи? СБУ розпочало слідство проти Нелі Штепи у квітні, арештували її у липні 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов'янська під примусом терористів. Своє інтерв'ю російським пропагандистським каналам назвала зробленим "під дулом автомата".

      За час розгляду справу Штепи змінило 5 районних судів і 11 складів суду. Підсудна далі наполегливо заявляє про свою невинність. У випадку визнання судом вини Штепи їй загрожує довічне ув'язнення. 

      Детально про те, хто така Неля Штепа – у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Україна – Росія Судді Неля Штепа Слов'янськ
      Джерело: 24 Канал
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