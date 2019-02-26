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      Вирок Зайцевій і Дронову: онлайн-трансляція засідання суду

      1282 Читать новость на русском
      Суд над Зайцевою - дивитися онлайн - трансляція вироку Зайцевій і Дронову
      Суд оголошує вирок Зайцевій і Дронову / ukr.media

      Олена Зайцева та Геннадій Дронов очікують на вирок суду у справі резонансного ДТП, яке сталося 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова. Рішення оголосить суддя Київського райсуду Харкова Віктор Попрас 26 лютого.

      Суд оголошує вирок Зайцевій і Дронову: дивіться онлайн

      Суд оголошує вирок Оленій Зайцевій і Геннадію Дронову

      ОГОЛОШЕННЯ ВИРОКУ ОЛЕНІ ЗАЙЦЕВІЙ ТА ГЕННАДІЮ ДРОНОВУ

      Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Вівторок, 26 лютого 2019 р.

      Читайте також: ДТП у Харкові: брата Зайцевої позбавили водійських прав

      Прокуратура вимагає для Зайцевої і Дронова по 10 років в'язниці, а також позбавлення водійських прав на 3 роки. Судовий розгляд тривав більше року і завершився 19 лютого. За цей час відбулося близько 60 засідань. Під час дебатів у справі 19 лютого і Зайцева, і Дронов визнали свою вину в ДТП.

      Що відомо про смертельну аварію в Харкові? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів (6 загиблих). Суд арештував обох водіїв і обоє – обвинувачені у справі.

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      Теги: Новини України Новини Харкова ДТП у Харкові Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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