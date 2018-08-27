Суд переніс розгляд зміни запобіжного заходу для Савченко

Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд зміни запобіжного заходу для народного депутата Надії Савченко на середу, 29 серпня на 16:30.

Про це інформує "Укрінформ".

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Суд ухвалив відповідне рішення через неявку Савченко.

До зали суду її не доставили, оскільки в Апеляційному суді Києва, сьогодні о 12 годині відбувається інше слухання в її справі.

Клопотання про зміну запобіжного заходу для Савченко надійшло до Шевченківського районного суду 23 серпня. Сторона захисту повідомила, що розгляд зміни запобіжного заходу без участі Савченко неможливий.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.



У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада зняла із нардепа недоторканність, а також дала дозвіл на її затримання та арешт, тож зараз Савченко перебуває під вартою. Політика підозрюють у змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.