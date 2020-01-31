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      Суд поновив справу проти Кернеса: у чому його підозрюють

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      Геннадій Кернес / 24tv.ua

      Полтавський апеляційний суд 31 січня скасував закриття справи щодо харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців щодо катування людей.

      Наразі обвинувальний акт у кримінальній справі направлено на новий судовий розгляд. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

      До теми: Мера Харкова Кернеса оштрафували за неявку до суду

      Наразі справа перебуває під контролем керівництва Офісу генпрокурора.

      У чому звинувачують Геннадія Кернеса

      • 25 січня 2014 року у Харкові напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану.
      • Того ж дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану – Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національ".
      • 2 березня 2015 року Кернесу і його охоронцям повідомили про підозру. 26 березня Генпрокуратура передала до суду звинувачувальний акт.
      • 10 серпня 2018 року суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов закрив кримінальне провадження проти Кернеса і його охоронців.
      • 16 серпня 2019 року Генпрокуратура подала апеляцію на рішення про закриття справи Кернеса. А 30 серпня засідання Полтавського апеляційного суду у справі Геннадія Кернеса знову перенесли, бо решта захисників перебували у відпустці чи хворіли, а тому не прийшов і сам Кернес.
      • Сам Кернес часто не приходив на засідання апеляційного суду.
      • Відтак, за неявку до суду без поважних причин, прокурор клопотав про застосування до Кернеса примусового приводу та штрафу. Суд частково задовольнив таке прохання прокурора наклавши на міського голову Харкова штраф у розмірі 1 921 гривні.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Харкова Новини політики Новини України Геннадій Кернес Офіс генпрокурора Революція Гідності
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