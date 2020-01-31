Суд поновив справу проти Кернеса: у чому його підозрюють

Полтавський апеляційний суд 31 січня скасував закриття справи щодо харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців щодо катування людей.

Наразі обвинувальний акт у кримінальній справі направлено на новий судовий розгляд. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Наразі справа перебуває під контролем керівництва Офісу генпрокурора.

У чому звинувачують Геннадія Кернеса