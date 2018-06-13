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Суд у Сімферополі знову переніс оголошення вироку фігурантам у справі "26 лютого"

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Підконтрольний Кремлю районний суд у Сімферополі знову переніс засідання в так званій справі "26 лютого". Тепер його призначили на 18 червня. Обвинувачення вимагало покарання для Мустафи Дегерменджи та для Алі Асанова.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

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13 червня під стіни суду прийшли активісти, щоб підтримати своїх однодумців. Вирок мали оголосити двом кримськотатарським активістам Мустафі Дегерменджи та Алі Асанову. Їх хочуть засудити на 5 років за те, що вони хотіли зберегти Крим українським.

26 лютого 2014 року до Верховної Ради Криму в Сімферополі на протести вийшли кілька тисяч людей. Адже того дня мало відбутися позачергове засідання, на якому кримські депутати планували офіційно закликати Москву ввести війська. Окупаційна влада Криму відкрила проти організаторів акції кримінальну справу за статтею порушення територіальної цілісності Росії. Оголошення вироку по справі 26 лютого переноситься вже вдруге за місяць.

Я не очікую, що сьогодні в цьому судовому процесі восторжествує справедливість, і судді будуть прислухатись до літери закону. Скоріш за все, вони мовчки реалізуютьту установку, яка надійшла їм зверху, і нашим співвітчизникам будуть винесені звинувачувальні вироки,
– прокоментував активіст Заір Смедля. 

 

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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