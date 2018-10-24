Суд виніс вирок винуватцю ДТП, в якій загинула сестра вбитої юристки Ноздровської

Обухівськй райсуд Київщини 24 жовтня виніс вирок у вигляді 7 років позбавлення волі без права на амністію Дмитрові Россошанському, обвинуваченому у скоєнні у 2015 році ДТП, внаслідок якої загинула Світлана Сапатинська. Жінка була рідною сестрою юристки Ірини Ноздровської, вбитої в січні 2018 року.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на племінницю Сапатинської – Анастасію Ноздровську.

Зазначимо, що адвокати Дмитра Россошанського мають право оскаржити рішення в Апеляційному суді.

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Судові засідання у цій справі тривали близько 3 років. Спершу справу слухали у Вишгородському суді Київщини. Саме там, за інформацією журналістів, працював дядько обвинуваченого Дмитра – Сергій Купрієнко.

У 2016 році Вишгородський суд відпустив Дмитра Россошанського під домашній арешт. Проте завдяки зусиллям сестри загиблої – Ірини Ноздровської – та сторони обвинувачення, запобіжний захід чоловіку змінили на тримання під вартою, а справу передали до Обухівського суду.

У травні 2017 року Дмитра Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, але захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив Россошанському у звільненні, залишивши під вартою, проте чоловік усе ще міг вийти на волю за амністією, чим і апелював захист винуватця смертельної ДТП.

Нагадаємо, 30 вересня 2015 року у селі Демидів на Київщині Дмитро Россошанський, керуючи авто у стані наркотичного сп'яніння, збив на смерть Світлану Сапатинську.



А 1 січня 2018 року на Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську – сестру загиблої Світлани Сапатинської. У тому ж місяці суд взяв під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської. Зазначимо, що Юрій Россошанський є батьком Дмитра Россошанського.