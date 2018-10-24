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      Суд виніс вирок винуватцю ДТП, в якій загинула сестра вбитої юристки Ноздровської

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      Ірина Ноздровська (ліворуч) та Світлана Сапатинська (праворуч)
      Ірина Ноздровська (ліворуч) та Світлана Сапатинська (праворуч) / Фото з вільних мереж

      Обухівськй райсуд Київщини 24 жовтня виніс вирок у вигляді 7 років позбавлення волі без права на амністію Дмитрові Россошанському, обвинуваченому у скоєнні у 2015 році ДТП, внаслідок якої загинула Світлана Сапатинська. Жінка була рідною сестрою юристки Ірини Ноздровської, вбитої в січні 2018 року.

      Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на племінницю Сапатинської – Анастасію Ноздровську.

      Зазначимо, що адвокати Дмитра Россошанського мають право оскаржити рішення в Апеляційному суді.

      Читайте також: Ноздровську вбивали кілька людей: резонансна заява батька загиблої

      Судові засідання у цій справі тривали близько 3 років. Спершу справу слухали у Вишгородському суді Київщини. Саме там, за інформацією журналістів, працював дядько обвинуваченого Дмитра – Сергій Купрієнко.

      У 2016 році Вишгородський суд відпустив Дмитра Россошанського під домашній арешт. Проте завдяки зусиллям сестри загиблої – Ірини Ноздровської – та сторони обвинувачення, запобіжний захід чоловіку змінили на тримання під вартою, а справу передали до Обухівського суду.

      У травні 2017 року Дмитра Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, але захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив Россошанському у звільненні, залишивши під вартою, проте чоловік усе ще міг вийти на волю за амністією, чим і апелював захист винуватця смертельної ДТП.

      Нагадаємо, 30 вересня 2015 року у селі Демидів на Київщині Дмитро Россошанський, керуючи авто у стані наркотичного сп'яніння, збив на смерть Світлану Сапатинську.

      А 1 січня 2018 року на Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську – сестру загиблої Світлани Сапатинської. У тому ж місяці суд взяв під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської. Зазначимо, що Юрій Россошанський є батьком Дмитра Россошанського.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Жертви Аварії та ДТП Ірина Ноздровська
      Джерело: 24 Канал
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