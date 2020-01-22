Суд виправдав скандального суддю Бабенка, якого затримали п'яним за кермом: відео

Суддю Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва Костянтина Бабенка, якого в грудні 2019 року патрульні затримали п'яним за кермом авто, виправдав суд.

За версією правоохоронців, Костянтин Бабенко 7 грудня грубо порушив правила під час руху на повороті. У протоколі затримання також вказано, що машина Бабенка мало не вдарила патрульне авто. Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

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На вимогу патрульних він не зупинився і намагався сховатися. Коли його спіймали, виявилося, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

Він стверджував, що його треба "відпустити додому" і наполягав, що патрульні не мають права його затримувати. Як аргумент Бабенко приводив твердження про те, що він суддя і має недоторканність. На прохання патрульних засвідчити свою особистість Бабенко відреагував досить бурхливо.

Та хоч я вб'ю кого-то зараз, не маєте права! Потім встановлюйте!

– сказав Бабенко.

Відео спілкування п’яного Бабенка з патрульними:

Що відомо про скандального суддю Бабенка

Костянтин Бабенко є суддею Київського апеляційного адмінсуду. Він відомий завдяки низці сумнівних рішень. Наприклад, у 2017 році НАБУ провело резонансний обшук на роботі та вдома у голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Згодом суд виніс рішення про визнання виборів до Ради громадського контролю НАБУ незаконними. Бабенко був головуючим у апеляції, яка переглядала це рішення і залишила його у силі, попри очевидну незаконність. При цьому він не приховував свого зневажливого ставлення до представників громадськості.

У 2016 році Бабенко подався на конкурс до Верховного Суду. Проте його не допустили навіть до іспиту, бо не пройшов спецперевірки НАЗК.

Суддя Бабенко з родиною володіють 15 земельними ділянками, 5 з яких він начебто придбав за невелику ціну – 5 420 гривень. Суддя є власником колекції елітних годинників, а дружина – елітних авто.

Його донька у 16 років стала власницею квартири у центрі Києва площею 215 квадратних метрів. А ще має квартиру на 150 "квадратів" у новобудові на Позняках. Дружина є співзасновником підприємства в анексованому Криму, яке з моменту окупації перереєструвалось і працює за законодавством Росії.