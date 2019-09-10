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      Суд визнав незаконним перейменування проспекту іменем Жукова в Харкові

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      2 червня в Харкові активісти знесли пам'ятник Жукову
      2 червня в Харкові активісти знесли пам'ятник Жукову / radiosvoboda.org

      Харківська міська рада 19 червня розглянула і підтримала питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Суд визнав це рішення незаконним.

      Рішення Харківського окружного адміністративного суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі.

      Читайте також: Скандал з перейменуванням проспекту на честь сталінського маршала Жукова: що про це відомо

      Рішення суду ще не набрало законної сили і може бути оскаржене упродовж 30 днів.

      19 червня Харківська міська рада підтримала петицію людей та проголосувала за повернення назви проспекту Жукова, який у 2016 році був перейменований на проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

      Громадські активісти виступали проти такого рішення. Більше того, перейменування проспекту – це порушення закону. З 2015 року в Україні діє закон про декомунізацію. Цей закон забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. У межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.

      До речі: Хто повертає радянські назви в українські міста: проспект Жукова в Харкові

      Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.

      Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".

      Жуков
      Маршал Георгій Жуков

      Жуков також очолив військові навчання Радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) з використанням ядерної зброї. Вони відбулись 14 вересня 1954 року і мають страшні наслідки.

      Так, з 45 тисяч задіяних військових до 2013 року в живих залишилося трохи більше 2 тисяч. Половина з них офіційно визнані інвалідами першої та другої групи, у 74,5% – хвороби серцево-судинної системи, ще у 20,5 % — хвороби органів травлення, у 4,5% — злоякісні новоутворення і хвороби крові. Також постраждало близько 10 тисяч цивільного населення з найближчих населених пунктів. Відомості про навчання засекречені.

      Дивіться відео від 24 каналу про те, хто такий маршал Жуков:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Декомунізація Судді СРСР Історія
      Джерело: 24 канал
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