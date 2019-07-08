Суд заборонив заступниці глави НБУ виконувати обов'язки: позивачем виявився жебрак

Журналісти навіть побували у нього в гостях, передає Bihus.Info.

Андрій Барташ – позивач, на вимогу якого Баришівський суд заборонив Катерині Рожковій працювати на своїй посаді першого заступника Голови Національного банку України. Офіційно він бізнесмен, який став засновником компанії ТОВ "Нібіру Х".

У своєму позові він написав, що обурився на текст "Катерина Рожкова – взірець державного управлінця", розміщений на одному з інтернет-ресурсів. Цей текст написав директор компанії Барташа, Антон Лук’яненко. Щоб не було плутанини з іншими Антонами, директор ТОВ "Нібіру Х" під статтею вказав, що він живе у селі Пасічне, Баришівського району.



Андрія Барташа позначено підприємцем

Позивач виявився жебраком

Баришівський підприємець дуже обурився через компліменти на адресу заступниці голови НБУ. Його позов на восьми сторінках містить вимогу прибрати текст. Причому свою вимогу позивач адресує не до інтернет-ресурсу, а до автора тексту, свого ж директора, Антона Лук’яненка. І одночасно вимагає у суду відсторонення Катерини Рожкової від роботи.

Насправді позивач – Андрій Барташ – ніякий не підприємець. Його ТОВ "Нібіру Х" і він сам – прописані у квартирі на п’ятому поверсі звичайної панельної п’ятиповерхівки у Баришівці. Двері квартири не зачиняються – замок вибитий. Всередині – обідрані стіни, одного з вікон не має. Усе вказує на те, що тут живе вкрай зубожіла людина.



"Квартира" позивача

Сусіди Андрія Барташа не вірять, що він підприємець та ще й судиться із Нацбанком. Мовляв, Барташ – бідна і нещасна людина, він без роботи і постійно напідпитку. За словами сусідів, Барташ давно загубив документи і рік тому дізнався, що на його паспорт хтось записав "фірму". Саме так Барташ став підприємцем. Утім, останній тиждень його не бачать ані сусіди, ані друзі.

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Тож є всі підстави вважати, що паспортні дані Барташа просто використали для позову, через який звільнили Рожкову. То хто є справжнім позивачем? Андрія Барташа у канцелярії суду не пам’ятають. Не можуть пригадати, навіть, чи це був сам позивач, чи хтось інший із довіреністю.

Суддя, який відсторонив першу заступницю голови Нацбанку, відмовився це коментувати. "Коментарів, які в моєму провадженні і незакінчені розглядом, я не маю права давати", – додав суддя Костянтин Коваленко.

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