Суд змінив запобіжний захід координатору С14 Мазуру

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід координатору С14 Сергію Мазуру, якого підозрюють у причетності до погромів табору ромів на Лисій горі у Києві 28 квітня 2018.

18 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 2 місяці.

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7 серпня Апеляційний суд частково задовольнив апеляцію у справі Мазура.

Цілодобовий домашній арешт йому змінили на нічний домашній арешт з 22:00 до 6 ранку, який діятиме до 18 вересня.

Підтримати Мазура у суді прийшло чимало активістів.

Нардеп Павло Костенко заявив, що готовий взяти координатора С14 на поруки.

10 липня координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру оголосили про підозру через влаштований "рейд" у ромському таборі на Лисій горі у Голосіївському районі Києва. 7 червня представники націоналістичних організацій заявили, що очистять Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Пізніше в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують подію за статтею "Хуліганство".