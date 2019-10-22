Суд зняв арешт з Lexus, яким Зайцева збила 11 людей

Київський суд зняв арешт з автомобіля Lexus, яким керувала Олена Зайцева 8 жовтня 2017 року. Тоді дівчина збила 11 людей: 6 померли, ще 5 отримали поранення.

Адвокат Дмитро Марцоні у фейсбуці написав, що підставою зняття арешту стала заява власника майна – пана Зайцева.

До речі: З церквою, джакузі і тренажерним залом: що відомо про колонію, куди етапували Зайцеву

На засідання суду ні Зайцев, ні його юрист не з'явилися.

У судовому засіданні ми вказали, що за заявою потерпілих відкрито нове кримінальне провадження і цей автомобіль може стати корисним саме в ньому,

– наголосив Марцоні.

Однак суд вирішив інакше. За словами адвоката, Зайцев мав статус учасника кримінального провадження в суді – третя особа, на майно якої накладено арешт.

Довідка. Норми КПК цілком давали право власнику авто звернутися з цим клопотанням до винесення вироку і просити про зняття арешту з винесенням вироку.

"Забув, чи не підказали або свідомо не захотіли "напружувати" обстановку в суспільстві – залишається лише здогадуватися", – зазначив адвокат.

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові? 8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.



Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.



Олену Зайцеву і Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.