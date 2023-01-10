Український суддя 25 разів їздив у Крим, не декларує квартири в Севастополі й Москві, – "Схеми"

Суддя Ярослав Василенко з 2014 року 25 разів їздив у тимчасово окупований Крим. Ба більше, у його дружини є нерухомість на півострові.

Щоправда, володіє вона нерухомістю в Севастополі за російським паспортом. Проте, цю інформацію суддя в декларації не вказав, а інформацію журналістам наразі не коментував.

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Що відомо про майно дружини та поїздки судді

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду їздив до окупованого Криму і ці дані внесені до російської бази. Її росіяни почали вести з часу окупації півострова.

Так, суддя вперше з часу окупації Криму поїхав туди 2 липня 2014 року, востаннє – у 2021 році. Протягом цього часу щороку вирушав у подорож по декілька разів.



Василенко був у Криму з 2014 року 25 разів

Згідно з фотографіями, які журналісти знайшли у мережі, Василенко їздив до родичів та позував на фоні води.



Василенко в Криму / Фото, оприлюднені родичем в "Однокласниках"



Василенко їздив у Крим, починаючи з 2014 року



Василенко в Криму провів щонайменше 206 днів з 2014 року

Сім'я Василенка має нерухомість в Криму та Москві

Завдяки фотографіям судді з Криму у соцмережах, журналісти вирахували точне місце розташування та номер апартаментів, в яких там зупинявся суддя Василенко,

– мовиться в повідомленні.

Виявилось, що майно належить дружині судді Олені Василенко та оформлене на неї як на громадянку Росії. Мовиться про дві квартири у житловому комплексі "Аквамарин". Їхня загальна площа – 115 квадратних метрів.

Раніше нерухомість належала тещі Ярослава Василенка, а після її смерті перейшла у спадок дружині. Рішення ухвалив суд в Москві.

Тобто російський паспорт дружини Василенка чинний, хоч суддя і не вказував це в декларації за 2020 рік, як і апартаменти в Криму. Хоч їхня вартість може сягати понад 17 мільйонів гривень.

Що відомо про нерухомість сім'ї Ярослава Василенка

Окрім того, дружина та донька Василенка мають у власності квартиру в Москві площею 72 квадратних метрів. Цю власність вони також оформили на російські паспорти. До речі, він є й у доньки Василенка Юлії.

Власниками цього майна дружина і дочка Василенка стали у 2006 році, проте, ставши суддею, він жодного разу не вніс відомості про нього в декларацію,

– зазначили журналісти.

Ба більше, вартість частки дружини судді у цій квартирі орієнтовно 2,5 мільйона гривень. Тобто орієнтовна вартість майна судді, яке він не вніс до декларації, становить близько 20 мільйонів гривень.

Юрист ГО "Центр протидії корупції" Антон Марчук пояснив, що якщо майно не задекларували умисно, то суб'єкту декларування у такому випадку може загрожувати або штраф або громадські роботи від 150 до 240 годин або санкція у вигляді обмеження волі на два роки максимум.

"Так само може бути призначене додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років", – розповів Марчук.

Що відомо про Ярослава Василенка