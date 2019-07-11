Суддю з Криму вперше визнали винною у держзраді: відомі терміни покарання

Суддю Апеляційного суду Криму визнали винною у вчиненні державної зради. Рішення ухвалив Святошинський райсуд Києва. Представниці Феміди призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією всього майна.

Це перший випадок від початку російської агресії, коли суддю-зрадника позбавили волі, повідомляє Генеральна прокуратура України.

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Слідство встановило, що у період 2014-2017 років громадянка України допомагала становленню та зміцненню окупаційної російської влади у Криму. Зокрема, жінка брала безпосередню участь у творенні та функціонуванні окупаційних органів влади.

Крім того, суддя виконувала функції представника "суду" окупантів. Такими діями вона умисно надала Росії допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.



Підозрювані у державній зраді України / інфографіка 24 канал