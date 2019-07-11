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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Суддю з Криму вперше визнали винною у держзраді: відомі терміни покарання

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      Суддю Апеляційного суду Криму за державну зраду
      Суддю Апеляційного суду Криму за державну зраду / www.5.ua

      Суддю Апеляційного суду Криму визнали винною у вчиненні державної зради. Рішення ухвалив Святошинський райсуд Києва. Представниці Феміди призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією всього майна.

      Це перший випадок від початку російської агресії, коли суддю-зрадника позбавили волі, повідомляє Генеральна прокуратура України.

      До слова: За хабар розшукують головного митника Волині, якого звільнили з посади

      Слідство встановило, що у період 2014-2017 років громадянка України допомагала становленню та зміцненню окупаційної російської влади у Криму. Зокрема, жінка брала безпосередню участь у творенні та функціонуванні окупаційних органів влади.

      Крім того, суддя виконувала функції представника "суду" окупантів. Такими діями вона умисно надала Росії допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

      Державна зрада, Медведчук, Янукович
      Підозрювані у державній зраді України / інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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