Суддю з Криму вперше визнали винною у держзраді: відомі терміни покарання
Суддю Апеляційного суду Криму визнали винною у вчиненні державної зради. Рішення ухвалив Святошинський райсуд Києва. Представниці Феміди призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією всього майна.
Це перший випадок від початку російської агресії, коли суддю-зрадника позбавили волі, повідомляє Генеральна прокуратура України.
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Слідство встановило, що у період 2014-2017 років громадянка України допомагала становленню та зміцненню окупаційної російської влади у Криму. Зокрема, жінка брала безпосередню участь у творенні та функціонуванні окупаційних органів влади.
Крім того, суддя виконувала функції представника "суду" окупантів. Такими діями вона умисно надала Росії допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.
Підозрювані у державній зраді України / інфографіка 24 канал