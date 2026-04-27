Через судно з викраденим зерном: МЗС України вручить ноту протесту послу Ізраїлю

МЗС України запросило посла Ізраїля для вручення ноти протесту. Це пов'язано із прибуттям до Хайфи судна з українським зерном, яке вкрала Росія.

Про це 27 квітня повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Дивіться також Схема продовжує працювати: в Ізраїль знову прямує судно з підозрілим зерном

Чому викликали посла Ізраїля?

Андрій Сибіга заявив, що незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном може зашкодити "дружнім українсько-ізраїльським відносинам".

Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадені товари до Хайфи,

– написав очільник МЗС України.

Проте до ізраїльського порту прибуло ще одне таке судно. Тому міністр застеріг Ізраїль від прийняття товару, щоб не нашкодити відносинам між країнами.

На тлі цього українське МЗС заявило, що офіційно запросило посла Ізраїля до відомства для вручення ноти протесту та прохання вжити відповідних заходів. На нього чекають вранці 28 квітня.

Що відомо про судно з зерном?

Раніше повідомлялось, що до ізраїльського порту Хайфа прямує судно PANORMITIS із зерном, яке могла вкрасти Росія з окупованих територій. Йдеться про понад 6,2 тисячі тонн пшениці та 19 тисяч тонн ячменю.

Зазначалось, що зерно вивозили з Бердянська 7 – 15 квітня, вже 18 квітня здійснили перевалку з судна LEONID PESTRIKOV. Документи ж оформили в російському порту Темрюк, щоб приховати походження вантажу.

Українське дипломатичне джерело у коментарі 24 Каналу, підтвердило наближення судна до порту в Ізраїлі, а також заявило, що має право дати дипломатично або правову відповідь, якщо його розвантажать там.