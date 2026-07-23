Через українські дрони: Росія визнала свої води в Чорному морі небезпечними для суден

Російське Міноборони попередило про ризики для суден в економічній зоні Росії у Чорному морі. Крім того, в порту Новоросійськ запровадили нічні обмеження на рух.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що кажуть в Росії про судноплавство в Чорному морі?

У щотижневому бюлетені, опублікованому 22 липня на сайті Міністерства оборони Росії, ідеться про потенційні загрози з боку українських безпілотних літальних і морських апаратів. Виключна економічна зона в Чорному морі простягається до 200 морських миль від узбережжя, тож попередження зачіпає і маршрути, які мають значення для експорту та роботи портів.

Довідково. 200 морських миль дорівнюють рівно 370,4 кілометра.

У повідомленні йдеться про район, який забезпечує доступ до кількох національних портів, зокрема Новоросійська, одного з ключових регіональних центрів експорту нафти. Саме там після ударів запровадили тимчасову усну заборону на судноплавство з опівночі до 5:00 за місцевим часом.

На початку цього тижня Каспійський трубопровідний консорціум (CPC) був змушений призупинити відвантаження сирої нафти зі свого чорноморського термінала через занепокоєння судновласників безпековою ситуацією. CPC є найбільшим маршрутом експорту казахстанської нафти, через який проходить близько 80% її експортних поставок, а після зупинки Казахстан був змушений скоротити видобуток нафти.

Нагадаємо, Росія готувалася змінити маршрути експорту зерна після українських дронових атак на танкери, пороми, буксири та інші судна в районі Азовського моря. Тоді Reuters писало, що через Азовське море проходить близько чверті всього російського зернового експорту, а серед альтернатив розглядали глибоководні термінали на Чорному морі та порти Балтійського моря.

Зазначимо, речник Військово-морських Сил України Дмитро Плетенчук розповів, що російський Чорноморський флот фактично перестав виходити в море навіть для запуску ракет "Калібр" через загрозу українських ударів. У ВМС України заявили, що після значних втрат кораблі, ймовірно, запускають ракети прямо з пунктів базування, а флот переважно виконує оборонні завдання та уникає ризикованих виходів у море.