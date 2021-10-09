Мешканець Яворівщини, 30-річний Василь Гула в березні 2021 року напідпитку порушив Правила дорожнього руху. Він проїхав залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора по узбіччю, а коли його зупинила патрульна поліція – почав втікати.

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Дебош п'яного водія

Виявилось, що п'яний водій мав зі собою мисливську рушницю. Коли автівка застрягла у полі, а він не зміг відірватись від поліцейських, почав стріляти. Один постріл в повітря, 2 – в патрульних.

Він сьорбав коньяк та продовжував погрожувати поліцейським з рушницею в руках. Згодом нетверезого водія затримали та, за кілька місяців суду, винесли вирок.



Нетверезий водій тікав та відстрілювався від копів / Фото Патрульної поліції Львівщини

Колегія суддів Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області під головуванням Маркіяна Самсіна визнала Гулу винним у скоєнні трьох злочинів:

незаконному носінні холодної зброї (кастету);

незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні бурштину;

погрозі щодо працівника правоохоронного органу.

Однак вчинення замаху на вбивство працівників поліції у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків колегія суддів не побачила. Вони пояснили своє рішення тим, що не було об'єктивно доведено, що Гула стріляв у патрульних. Начебто всі 3 постріли були здійснені у повітря. Хоча свідок і потерпілі говорили про зворотнє.

На думку суддів, намір Гули вбити поліцейських теж не доведений, бо вони залишись неушкодженими. Додали також, що поліцейських було 3, а пострілів – лише 2.

Загалом дебоширу призначили 3 роки та звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном 2 роки. Якщо він упродовж цих 2 років не вчинить нового злочину або апеляція не скасує рішення – до в'язниці він не потрапить.

Гулу звільнили з-під варти у залі суду. Підставою для умовного покарання стало те, що він раніше несудимий та позитивно характеризується за місцем проживання. Хоча в реєстрі судових рішень є інформація про десятки штрафів від поліції:

за порушення ПДР;

неодноразове керування п'яним за кермом;

непокору та опір працівникам поліції;

невиконання вимог про зупинку,

дорожньо-транспортну пригоду та втечу з місця ДТП.

Сумніваюсь, що після такого м'якого рішення поведінка водія зміниться. Тож непокараний злочинець знову повернеться на дороги, де далі наражатиме на небезпеку громадян.

Дивує, що судді, які їздять тими ж дорогами, не розуміють, що такими рішеннями вони наражають на небезпеку себе і своїх рідних. Водій, який не боявся вистрілити в поліцейських, зможе вистрілити в будь-кого.

Сподіваюсь, що це абсурдне рішення скасують в апеляції. А поки вручаю премію "НЕ.Честь тижня" суддям Кам'янка-Бузького районного суду Тарасу Котормусу, Уляні Костюк та Маркіяну Самсіну.

Отримання хабара в суді

Інша історія стосується судді Мукачівського міськрайонного суду Михайла Пака. Його затримали у вересні 2017 року при отриманні хабара у приміщенні суду. За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суддя отримав 2 тисячі гривень за ухвалення рішення на користь члена Афганської спілки.

Справа щодо судді рухалася повільно, його відмовилися відсторонити від посади. Тож поки проти нього ухвалювали рішення, він сам продовжував розглядати справи та отримувати зарплату.

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Однак у січні 2020 року у Вищому антикорупційному суді почали досліджувати докази у справі. У вересні 2021 року винесли вирок – зваживши на докази, зібрані детективами НАБУ, суддю та його посередника визнали винними у вчиненні корупційного злочину.

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Паку призначили суворе покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років з конфіскацією всього майна та забороною обіймати посаду судді упродовж 3 років. Посередника засудили до 6 років з конфіскацією половини майна.

Премію "Честь тижня" вручаємо суддям Вищого антикорупційного суду Євгену Круку, Олексію Кравчуку та Інні Білоус.

Вирок можуть оскаржити упродовж 30 днів з моменту його проголошення. Вища рада правосуддя може звільнити Пака за підрив довіри до судової влади, та попередні рішення ради дають на це мало надії.

Сумнівні рішення ВРП

Наприклад, у жовтні Вища рада правосуддя відправила у почесну відставку суддю Броварського райсуду Ганну Білик, яку засудили до 6 років ув'язнення за хабар. Завдяки членам ВРП Білик отримала понад 824 тисячі гривень вихідної допомоги.

Тепер якщо апеляція Антикорсуду підтвердить вирок судді й він набуде законної сили – відставку скасують. Втім понад 800 тисяч гривень грошей платників податків ніхто в бюджет повертати не буде.

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Наприкінці лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС засудила екссуддю Малиновського райсуду Анатолія Целуха до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Опісля він поїхав відбувати покарання до Львівської колонії за те, що взяв хабар у розмірі 2,5 тисячі доларів.



Екссуддю Анатолія Целуха засудили до 5 років позбавлення волі / Фото ВРП

Целух відбуває свій термін уже 6 місяців. За цей час Вища рада правосуддя так і не знайшла часу, щоб скасувати його почесну відставку та позбавити пожиттєвого утримання судді. Щомісяця платники податків сплачують судді-хабарнику по 130 тисяч гривень.

Потреба в судовій реформі

Очевидно, що ВРП потребує негайного реформування та очищення. Запустити його можна лише з початком роботи Етичної ради, що перевірить усіх членів ради на доброчесність.

Етична рада складатиметься з делегатів від Ради суддів та міжнародних організацій, де вирішальна роль належить саме іноземним експертам. Міжнародні організації вже делегували поважних експертів до складу комісії. Тепер слово за Радою суддів, яка вже майже місяць тягне з виконанням закону та саботує делегування кандидатів.

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Сумнівно, що вони виконають свою обіцянку до кінця жовтня 2021 року. Цей саботаж неуникно призведе до того, що парламент виключить Раду суддів із числа суб'єктів, від яких залежить старт судової реформи.

Судова мафія наступає на реформу всіма фронтами. 8 жовтня Верховний Суд підтримав ВРП та звернувся до Конституційного Суду з поданням перевірити судову реформу на конституційність.

Вочевидь, разом із саботажем Ради суддів це — ще один крок, щоб вбити судову реформу Зеленського.

Ми очікуємо, що президент та парламент здійснять необхідні кроки, аби виконати обіцянку народу України. Мовиться про реформування судової системи та вичищення розплідників корупції.

Лауреатів премії та антипремії обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка бореться за очищення судів від недоброчесних суддів.

Це був останній випуск програми "Честь і НЕ.Честь", та боротьба за чесні суди триває. Фундація DEJURE і далі вимагатиме реальної судової реформи та справедливого правосуддя для кожного.