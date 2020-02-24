Судова реформа в Україні: чому міжнародні представники відмовилися долучитися до комісії

Рада ухвалила закон, в якому вказано, що при Вищій раді правосуддя мала б бути створена етична комісія, де переважний голос мали б міжнародні експерти.

Міжнародники делегували своїх кандидатів, але не Вища рада правосуддя. "ВРП (Вища рада правосуддя – 24 канал) тупо не делегувала свою трійку, чим заблокувала реалізацію закону. В законі пряма норма – делегувати до такого числа. Міжнародники делегували", – Віталій Шабунін.

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У Вищій Раді Правосуддя заявили, що причина в тому, що кандидати подавались не організаціями, які займались відбором Антикорупційного суду. А ніби саме так і каже закон.

"Визначено, що три особи номінується з-поміж міжнародних експертів запропонованих міжнародними організаціями. З якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупцією відповідно міжнародних договорів України. До складу Громадської ради міжнародних експертів утворено відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд", – пояснила керівниця прес-центру Судової влади України Оксана Лисенко.

З аналогічної причини не створено і комісію, яка мала обрати новий складу кваліфікаційної комісії суддів, а попередній "Слуги народу" звільнили. До комісії так само мали входити міжнародники. Тут вже вони відмовились.



Відмова міжнародників

Стверджували, що ВРП повністю переписали закон, і вони вже не будуть відігравати ключової ролі. Їх у Раді правосуддя назвали суто консультативним органом. У Раді ж правосуддя сказали, що саме через нечіткі формулювання в законі міжнародники і відмовились.

В профільному комітеті Ради знали, що Вища рада перекрутила закон, але не стали тоді нічого робити. Зараз же всі дедлайни повалені, а профільні депутати взагалі не впевнені, що долучати міжнародників до очищення хороша ідея.

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Також реформа Зеленського передбачала вдвічі скорочення Верховного суду. Але Конституційний суд вирішив, що і попереднє очищення касаційної інстанції не було законним. А отже 9 суддів старого Верховного суду повертаються на роботу, хоч і не перемогли в конкурсі. Що робити з ВСУ далі теж має вирішити Верховна Рада.

Що відомо про Вищу раду правосуддя?Це впливовий державний орган, який має забезпечувати незалежність судочинства, а також формувати доброчесний і високопрофесійний корпус служителів Феміди. Вища рада правосуддя складається з 30 членів, 10 з них обирає з'їзд суддів, по двоє – з'їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів, з'їзд представників юридичних вишів, президент, Верховна Рада, а голова Верховного суду є членом ВРП за своєю посадою.