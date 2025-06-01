На Курщині кадирівець гатив у бік будинку з гранатомета – поруч був храм

У мережі поширюють відео, як боєць "Ахмату" стріляє з гранатомета в будинок на Курщині. Але поруч розташований храм, що дало підстави говорити про можливий міжетнічний конфлікт.

Деталі передає 24 Канал.

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Що відомо про стрілянину з гранатомета на Курщині

Z-блогери стверджують, що військовий – боєць спецназу "Ахмат". А також натякають, що він міг цілитися в православний храм.

На його руці також видно пов'язку з літерами "ВК", що може означати приналежність до військової комендатури. Перед пострілом військовий кілька разів повторює "Ахмат! Чечня!" Відео було геолоковане курським виданням "Попіл". Воно справді було знято у Суджі. У напрямку пострілу був розташований храм Трійці Живоначальної. На це звернули увагу й деякі Z-блогери,

– мовиться в російських медіа.

Імовірно, ролик знято у травні або червні. Тобто тоді, коли в Суджі уже хазяйнували росіяни.

Кадирівець стріляє по будинку в бік храму на Курщині: дивіться відео

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн запевнив, що звернувся до органів військового управління та військової прокуратури, щойно побачив відео.

"Як з'ясувалося, за цим фактом уже проведено перевірку. На відео – молодший сержант 158-ї військової комендатури. І за свої дії він уже відповість на іншому суді: на початку червня молодший сержант загинув у ДТП, уникаючи переслідування Державтоінспекції. Урок всім, незалежно від релігії", – написав він.



Кадирівець міг розбитися в ДТП / Фото з телеграм-каналу Хінштейна

А от InformNapalm підкреслює: ім'я загиблого в ДТП не назвали, хоч і виклали фото нібито з місця події. Там вважають, що росіяни "почали гасити резонансне відео". І це "виглядає як спроба зам'яти ситуацію загострення міжетнічних протиріч".