У Сумах через пожежу в салоні краси загинула вагітна жінка

У Сумах 4 листопада трапилась пожежа в приміщеннях, прибудованих до двохповерхового будинку. В одному з них був салон краси, де внаслідок пожежі загинула 30-річна жінка.

Повідомлення про пожежу на вулиці Герцена в Сумах надійшло о 17:45 вечора 4 листопада. На місце одразу ж прибули рятувальники.

До слова Під Харковом на місці пожежі рятувальники знайшли тіло жінки

Пожежа в салоні краси

Як розповіли в ДСНС, після прибуття на місце пожежі рятувальники підключились до апаратів захисту органів дихання та зайшли в будівлю, що палала.

На другому поверсі виявили тіло жінки, яку одразу винесли на вулицю та передали медикам. На жаль, врятувати її не вдалося.

Пожежу вдалося локалізувати о 19:23, а повністю її ліквідувати рятувальникам вдалося лише о 21:06 – через понад 3 години після займання.

За даними поліції, жінка загинула через отруєння чадним газом. Правоохоронці підозрюють 72-річного власника будівлі в порушенні вимог пожежного законодавства.

Чоловіка вже затримали. Йому планують повідомити про підозру. Якщо його провину доведуть, власнику може загрожувати від 3 до 8 років за ґратами.

Пожежа в салоні краси Сум: дивіться відео

Загибла була вагітною

Видання ТСН розповіло, що пожежа спалахнула в одній з прибудов – у ній розташована баня. Далі вже зайнялась інша прибудова, де й був салон краси.

Після займання 30-річна жінка опинилась у пастці на другому поверсі. Загиблу звати Юлією, а її друзі в соцмережах розповіли, що та була вагітною.

Жінка мала запис у салон краси на 3 листопада, але з невідомих причин візит перенесли на наступний день. Він став для дівчини останнім.

Разом з нею в пастці опинилась і працівниця салону. Втім, на відміну від клієнтки, яка одразу знепритомніла, вона змогла врятуватися, вистрибнувши з вікна.