У Сумах прогриміли вибухи

Вдень в понеділок, 16 червня, в Сумах було чутно звуки вибухів. На той момент тривога в регіоні не оголошувалася.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Сумах

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Журналісти інформували про те, що в Сумах було гучно о 14:18.

У Сумах було чути звук вибухів,

– ідеться в повідомленні.

Наразі інформації щодо причин вибухів немає.

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Нагадаємо, в ніч проти 16 червня ворожі сили атакували 138-ма ударними БпЛА. Відомо, що протиповітряною обороною було знешкоджено 125 ворожих дронів. В Повітряних силах вказували, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога у 10 локаціях, місця падіння збитих (уламки) – у 8 локаціях.