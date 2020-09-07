У "помаранчевих" Сумах і "жовтих" Миколаєві та деяких районах області посилили карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Які заборони там запровадили – читайте далі.

Посилення карантину в Сумах

Таке рішення ухвалила Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Також чиновники розробили рекомендації, спрямовані на посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень. Про це повідомляє пресслужба Сумської міськради.

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Отже, в місті заборонили:

проведення концертів (крім установ культури, для яких концертна діяльність є основною);

працювати кафе і ресторанам з організацією дозвілля (дискотеками, концертами тощо);

роботу закладів громадського харчування (кафе, ресторанів) та літніх майданчиків з 00:00 до 7:00, але можна буде здійснювати доставку в цей час.

Також керівникам організацій і підприємств рекомендували перевести працівників (за можливістю) на дистанційну роботу. А наради та зустрічі слід проводити в режимі онлайн.

Що заборонили у Миколаєві та деяких районах області

Нові заборони днітимуть у самому Миколаєві, а також на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів Миколаївської області. Таке рішення 4 вересня ухвалили на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС, передає пресслужба Миколаївської міської ради.

Отже, тут заборонили:

відвідувати сторонніми особами установи та закладм соціального захисту, в яких тимчасово або постійно громадяни літні люди, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю або зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями;

відвідувати установи та заклади, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (але робота установ і закладів, які екстрено надають соціальны послуги э дозволеною);

діяльність хостелів;

роботу з 00:00 до 7:00 закладів, що надають послуги громадського харчування, однак без організації дозвілля (мовиться про ресторани, кафе, бари, закусочні, їдальні, кав’ярні, буфети тощо): водночас можна здійснювати доставку та робити замовлення на винос.

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