У Сумах після обстрілів спалахнули пожежі: є постраждалі

Обстріли було чутно в кількох районах міста Суми. В районі Веретинівки снаряд потрапив в житловий будинок.

Про загрозу обстрілів у регіоні повідомили приблизно о 16:30. Після цього пролунали вибухи.

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Люди перебували в укриттях. З будинків повибивало скло.

Головний лікар обласної лікарні Володимир Гороха розповів, що до них привезли чоловіка з тероборони з кульовим пораненням в голову. Йому приблизно 50 років. Медики оперують чоловіка, стан надважкий.​