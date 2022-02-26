У Сумах після обстрілів спалахнули пожежі: є постраждалі
26 лютого 2022 , 19:42Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
Обстріли було чутно в кількох районах міста Суми. В районі Веретинівки снаряд потрапив в житловий будинок.
Про загрозу обстрілів у регіоні повідомили приблизно о 16:30. Після цього пролунали вибухи.
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